Новый фигурант дела Абызова объявлен в международный розыск

Басманный суд Москвы арестовал заочно руководителя столичного офиса бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Константина Тяна, обвиняемого в участии в преступном сообществе и мошенничестве, он объявлен в международный розыск, сообщили в суде.

«Постановлением Басманного районного суда в отношении Константина Константиновича Тяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента его экстрадиции либо с момента его задержания на территории России. Он объявлен в международный розыск», – передает ТАСС пресс-секретаря суда Ирины Морозовой.

По ее словам, Константину Тяну заочно предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ).

Напомним, Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. В начале апреля суд арестовал два дома, три квартиры и другую недвижимость экс-министра, а также 437 млн рублей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем важно дело миллиардера Абызова.

В августе 2019 года Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении Абызова по факту незаконного предпринимательства.