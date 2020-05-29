Ростех нашел способ усовершенствовать российские торпеды

Российским торпедам увеличат дальность обнаружения цели и повысят вероятность ее поражения, сообщил заместитель гендиректора НИИЭП (входит в Ростех) Валерий Эдвабник.

Добиться этого удалось за счет новейшей аппаратуры самонаведения, которая превосходит как российские, так и зарубежные аналоги. Она подходит для торпед различного калибра, предназначенных для стрельбы как по подводным, так и надводным целям.

Эдвабник отметил, что новая аппаратура «отличается меньшими габаритами, более низким энергопотреблением и пониженной стоимостью», передает ТАСС.

За разработку специалисты НИИЭП удостоены президентской стипендии.

В феврале сообщалось, что Россия решила модернизировать советские торпеды.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД