Россия решила модернизировать советские торпеды

Хорошо зарекомендовавшие себя торпеды, которые были созданы в СССР, проходят модернизацию, рассказал гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

«Хотелось бы больше активности по торпедному оружию, но тут уж сколько кораблей, столько и торпед. Такого количества, которое заказывал СССР, наверное, уже не нужно. Но торпеды советской разработки, в настоящее время стоящие на вооружении и хорошо зарекомендовавшие себя, мы модернизируем. Есть еще и перспективная торпеда, название которой не хотел бы называть сейчас, пока заканчиваем по ней работы», – передает РИА «Новости» слова Обносова.

Он также сообщил, что для КТРВ, как и для других предприятий оборонно-промышленного комплекса России, актуальна тема постепенного снижения гособоронзаказа, но не в такой «резкой» форме.

«В плане военной продукции мы достаточно многогранны, и расширение нашего продуктового ряда позволяет не только держаться на плаву, но и наращивать объемы. Мы руководствуемся принципом: «Если новое оружие создается более эффективным по всем параметрам, оно обязательно попадает в гособоронзаказ». Так что пока заказы у нас сохраняются примерно на том же уровне», – сказал глава КТРВ.

По его словам, наиболее востребованные образцы продукции – это, конечно, авиационные средства поражения, потому что растут и парк ВКС, и поставки авиационных комплексов на экспорт.

«И соответственно, необходимо наращивать выпуск изделий как на новые самолеты, так и на самолеты строя. Акцент делаем и на корректируемые авиационные бомбы, и на береговые комплексы «Бастион» и «Бал», – пояснил Обносов.

Он добавил, что в этом году необходимо также закончить три темы по ракетам «воздух-воздух», по корректируемым авиабомбам 1500 и 500 кг, по изделиям «воздух-поверхность» и еще по нескольким проектам.

По словам Обносова, научно-технический задел по созданию ракет различного назначения, оставшийся со времен СССР, практически исчерпан.

«Могу сказать, что те технологические заделы, да и научные тоже, которые были в СССР, практически исчерпаны. Наши новые изделия базируются на разработках уже 2000-х годов и текущего десятилетия», – сказал Обносов.

Однако, по его мнению, подходы, которые были в СССР, конечно, должны сохраниться.

«Я имею в виду системность, взаимодополнение и так далее. Во всех наших изделиях, которые мы демонстрировали на последних выставках, все основные комплектующие, узлы и элементы разработаны в современной России. Конечно, преемственность некоторая есть, но это уже совершенно другой уровень технологий, комплектации и материалов», – сказал Обносов.

Он привел в пример семейство ракет Х-38Э, которое заменяет абсолютно весь класс ракет «воздух-поверхность» малой дальности, плюс имеет огромный модернизационный потенциал.

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