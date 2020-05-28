Колосков назвал причину заражения футболистов COVID-19

Футболисты клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) имеют прекрасный шанс для завершения сезона, однако некоторые из них ведут себя безответственно, поэтому заражаются коронавирусом, заявил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«С моей точки зрения, это просто потеря контроля со стороны руководителей и абсолютная безалаберность со стороны футболистов. Решение приняли, остается только готовиться и следить за собой. Это беспечность самих игроков, они абсолютно безответственны. Заражение футболистов – это еще вина тренеров и врачей, тех, кто должен обеспечивать все меры контроля. Ну а вот почему я не заболеваю, объясните? Потому что я серьезный человек, сознательный. А у футболистов есть шанс продолжить чемпионат, посвятить себя футболу, у них этого в мозгах нет», – передает РИА «Новости» слова Колоскова.

Напомним, ранее в четверг несколько футболистов «Локомотива» заразились коронавирусом.



Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД