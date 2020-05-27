Госдеп объяснил, почему Турция «разочаруется» в отношениях с Россией

Соединенные Штаты обеспокоены желанием Турции укреплять и расширять сотрудничество с Россией, заявил в среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер.

«Во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что США и Турция – союзники. Эти отношения кардинально отличаются от отношений Турции с Россией», – передает ТАСС его слова.

Палмер заявил, что у США «очевидно возникает обеспокоенность» желанием Турции «расширить и укрепить сотрудничество с Россией», а также «достичь договоренностей в некоторых вопросах».

По его словам, этот вопрос в основном касается сферы приобретения российской военной техники, что США считают неуместным для союзника по НАТО.

«В конечном счете Турция разочаруется в качестве своих отношений с Москвой, потому что Россия не ведет отношений на основе равноправия. Россия в конечном счете предаст доверие Турции. Я считаю, что это особенно очевидно в случае с Сирией, в Идлибе сейчас сохраняется хрупкое перемирие. Мы не рассчитываем, что оно продлится [долго]», – отметил он.

Также политик повторил позицию Госдепартамента, согласно которой Россия якобы «нарушает договоры», в которых состоит.

«Есть сферы, где Россия может оказать давление на Турцию. Она не стесняется пользоваться этим, например, в сферах энергетики, торговли, туризма. Основы российско-турецких отношений будут отталкивать их так же, как и основы американо-турецких отношений удерживают нас вместе», – подытожил Палмер.

Ранее президенты США и Турции Дональд Трамп и Тайип Эрдоган по телефону обсудили двусторонние вопросы и договорились о продолжении сотрудничества между странами.

Напомним, главным раздражителем для США в отношениях с Турцией, как признавалась американская сторона, является вопрос о покупке Анкарой российских вооружений. В частности, речь идет о зенитно-ракетных комплексах С-400.