Эксперт назвал анахронизмом традиционную процедуру выборов для современного поколения

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Зачем Газпрому нужен польский транзит

Транзит газа через Польшу остановленФото: Леонид Щеглов/ТАСС
Транзит российского газа через Польшу в последние дни стремится к нулю. Газпром мог бы отказаться от этого маршрута вообще без каких-либо последствий для поставок в Европу. Спрос на газ упал так сильно, что уже сейчас газопроводов, кажется, слишком много, а в следующем году появятся новые российские трубы. Однако Газпром в будущем все же сохранит польский транзит. Зачем? Подробности...
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Россия 24 июня отпразднует две Победы

В июне 1945 года по Красной площади маршировали солдаты-победители, взявшие штурмом БерлинФото: Общественное достояние
Во вторник Владимир Путин назвал новую дату проведения парада Победы – 24 июня. Именно в этот день 75 лет назад маршал Георгий Жуков принимал военный парад, когда вражеские знамена и штандарты были брошены к подножию Мавзолея. А парад 2020 года, полагают эксперты, не только станет символом триумфа над нацизмом, но и ознаменует успехи страны в сражении с пандемией. Подробности...
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«Посланник» шестого поколения будет медленнее предшественников

Российский боевой «Посланник» должен впервые подняться в воздух к 2025 годуФото: 24 NEWS plus/Youtube
Началась сборка первого опытного образца российского стратегического бомбардировщика шестого поколения под кодовым названием «Посланник». Почему разработчики решили сделать его дозвуковым, в отличие от более скоростного предшественника – сверхзвукового «стратега» Ту-160? Подробности...
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Как Эрдоган перевернул ход военных событий в Ливии

Вмешательство Турции оказало большое влияние на сирийский конфликтФото: Boracan/Xinhua/Global Look Press
Еще недавно казалось, что ливийский фельдмаршал Хафтар в шаге от окончательной победы над своими противниками. Еще бы – ему помогали арабы, Франция, Россия и даже США. Однако стоило в этот конфликт вмешаться Турции – и теперь создается впечатление, что Хафтар находится на грани тотального поражения. За счет чего Турция добилась таких успехов и что Эрдоган хочет от Ливии? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Кто претендует на нашу территорию, тот останется без своей

Герман Садулаев, писатель, публицист
Калининград не может быть кинжалом в сердце Европы хотя бы потому, что он сам Европа. И если где-то в мире существует «объединенная Европа», со славянами, кельтами, немцами, литовцами, с открытыми границами и свободной экономикой, то это именно Калининград. Подробности...
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Чай станет символом русского консерватизма

Сергей Мардан, публицист
Любой более-менее образованный европеец всегда знал, что Россия – это самовар и чай из подстаканника с сахаром и лимоном. Чай с лимоном был уникальной приметой национальной культуры, по которой в мире более ста лет определялась «русскость». Теперь народным русским напитком стал капучино. Подробности...
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Мы можем извлечь из пандемии пользу

Тимур Шерзад, журналист
Пандемия может принести миру не только человеческие страдания, гигантские убытки и замедление экономики. Если нам повезет, то в долгосрочной перспективе человечество может и выиграть. И особенно – наша страна. Подробности...
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              Эксперт назвал анахронизмом традиционную процедуру выборов для современного поколения

              27 мая 2020, 16:24

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              Процедура традиционных выборов для современного поколения является анахронизмом, голосование через интернет повысит явку, заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин на онлайн-конференции, посвященной ходу предварительного голосования «Единой России».

              «Процедура, когда тебе надо прийти куда-то, на избирательный участок, какой-то бюллетень в нее опустить – для современного поколения это вообще анахронизм. И голосование через интернет – это та самая возможность преодлолеть кризис участия, привлечь новые группы на избирательные участки. Тем мне и интересен опыт «Единой России», которая впервые после Москвы организовала масштабное голосование с помощью сети. Дистанционное голосование – важная тема, которую нужно обсуждать», – приводятся его слова на сайте «Единой России».

              Эксперт подчеркнул, что со временем разъяснять вопросы касательно необходимости электронного голосования не придется.

              «Те, кому сейчас 30 лет – им ничего разъяснять не надо, потому что они априори считают, что то, что можно сделать с помощью своих устройств, намного надежнее, чем какая-то урна, какие-то люди. Я думаю, что по мере того, как эта возрастная группа будет становиться старше – то есть, повзрослеет на десять лет – вопрос разъяснения сам собой отпадет», – заявил он.

              При этом работать со всеми электоральными группами нужно уже здесь и сейчас. Каналами коммуникации в интернете пользуются люди всех поколений. Кроме того, изменяется структура проведения избирательных кампаний.

              «База выборщиков, сформированная «Единой Россией» при подготовке к предварительному голосованию, может использоваться на всех этапах организации избирательного процесса – обратная связь есть и подтвержденные данные, что за условной электронной почтой – живой человек. И если учитывать, что у нас активная фаза избирательной кампании идет летом, получается, что имеется база для проведения мероприятий в июле – начале августа, когда большинство избирателей находятся в отпусках или на дачах, и традиционные методы агитации – например, поквартирный обход – не работают», – подчеркнул Константин Костин.

              По мнению политолога, необходимо проработать вопрос внедрения электронного голосования на всех уровнях выборов.

              Заместитель руководителя аппарата Центральной избирательной комиссии России Сергей Алешкин в ходе онлайн-встречи подчеркнул, что в существующем законодательстве касательно дистанционного голосования «все основополагающие вещи изложены».

              «Я думаю, что опыт «Единой России» – это эксперимент для применения на выборах по всей стране», – сказал Сергей Алешкин.

              Он отметил, что не менее важным является популярное разъяснение избирателю того, что электронное голосование «ничуть не менее эффективно, чем выборы традиционного порядка».

              Начальник управления инновационных технологий в избирательном процессе аппарата Центральной избирательной комиссии России Георгий Грицай отметил, что процедура должна стать привычной и понятной для избирателей. По его словам, использование процедуры электронного голосования во многом зависит от общественного консенсуса.

              «К примеру, возьмем проблему однозначной идентификации избирателя. Существует сто вариантов ответа, как технически это сделать, но какой из них устроит экспертное сообщество – это вопрос. Наша позиция – должен быть найден консенсус между основными участниками политического процесса, а сама процедура процедура стать привычной и понятной для избирателей», – сказал Георгий Грицай.

              Он отметил, что в следующем году эксперимент по проведению электронного голосования пройдет в Москве и ряде других регионов.


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