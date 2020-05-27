Эксперт: Россия достойно справляется с эпидемией коронавируса

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Зачем Газпрому нужен польский транзит

Транзит газа через Польшу остановленФото: Леонид Щеглов/ТАСС
Транзит российского газа через Польшу в последние дни стремится к нулю. Газпром мог бы отказаться от этого маршрута вообще без каких-либо последствий для поставок в Европу. Спрос на газ упал так сильно, что уже сейчас газопроводов, кажется, слишком много, а в следующем году появятся новые российские трубы. Однако Газпром в будущем все же сохранит польский транзит. Зачем? Подробности...
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Россия 24 июня отпразднует две Победы

В июне 1945 года по Красной площади маршировали солдаты-победители, взявшие штурмом БерлинФото: Общественное достояние
Во вторник Владимир Путин назвал новую дату проведения парада Победы – он должен пройти 24 июня. Именно в этот день 75 лет назад маршал Георгий Жуков принимал военный парад, когда вражеские знамена и штандарты были брошены к подножию Мавзолея. А парад 2020 года, полагают эксперты, станет не только символом триумфа над нацизмом, но и ознаменует успехи страны в сражении с пандемией. Подробности...
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«Посланник» шестого поколения будет медленнее предшественников

Российский боевой «Посланник» должен впервые подняться в воздух к 2025 годуФото: 24 NEWS plus/Youtube
Началась сборка первого опытного образца российского стратегического бомбардировщика шестого поколения под кодовым названием «Посланник». Почему разработчики решили сделать его дозвуковым, в отличие от более скоростного предшественника – сверхзвукового «стратега» Ту-160? Подробности...
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США накажут Гонконг за бунт против Китая

При предыдущих схватках с китайскими властями жителям Гонконга сопутствовал успехФото: Vincent Yu/АР/ТАСС
Внешне новые протесты сепаратистов в Гонконге напоминают прежние, но теперь ситуация значительно усложнилась. Дело совсем не в коронавирусе − большинство пандемий опасных ОРВИ начинались в этих местах, так что к маскам и карантину гонконгцы давно привыкли. Дело в беспредельно высоких ставках: США либо подчинят Китай своей воле, либо превратят финансовый центр Азии в захудалую провинцию. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Кто претендует на нашу территорию, тот останется без своей

Герман Садулаев, писатель, публицист
Калининград не может быть кинжалом в сердце Европы хотя бы потому, что он сам Европа. И если где-то в мире существует «объединенная Европа», со славянами, кельтами, немцами, литовцами, с открытыми границами и свободной экономикой, то это именно Калининград. Подробности...

Чай станет символом русского консерватизма

Сергей Мардан, публицист
Любой более-менее образованный европеец всегда знал, что Россия – это самовар и чай из подстаканника с сахаром и лимоном. Чай с лимоном был уникальной приметой национальной культуры, по которой в мире более ста лет определялась «русскость». Теперь народным русским напитком стал капучино. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Мы можем извлечь из пандемии пользу

Тимур Шерзад, журналист
Пандемия может принести миру не только человеческие страдания, гигантские убытки и замедление экономики. Если нам повезет, то в долгосрочной перспективе человечество может и выиграть. И особенно – наша страна. Подробности...
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    США и Китай бьются за Гонконг

    Как выглядит американская замена «Союзам»

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    США навязали России тяжелый выбор

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      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
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      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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              Эксперт: Россия достойно справляется с эпидемией коронавируса

              27 мая 2020, 12:58

              Текст: Алина Назарова

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              На фоне эпидемии коронавируса в России произошла необыкновенная мобилизация всей системы здравоохранения, страна достойно справляется с распространением инфекции, заявил газете ВЗГЛЯД директор Национального медико-хирургического центра им. Пирогова, член-корреспондент РАН Олег Карпов.

              «Если говорить об уроках пандемии, и даже некоторых позитивных последствиях, то я считаю, и это общее мнение, что пришедшая пандемия бросила серьезный вызов системам здравоохранения всех стран и нашей, конечно тоже. Мы видим, что разные страны по-разному справлялись с этой проблемой, показали совершенно разный уровень готовности», – заявил Карпов.

              Он выразил мнение, что Россия «очень достойно справляется с этим вызовом». «Произошла необыкновенная мобилизация всей системы здравоохранения, подтверждением чего является перепрофилирование федеральных клиник, которые всегда являлись центрами профильных каких-то компетенций, а тут надо было быстро перестроиться на непривычный инфекционный профиль, это успешно состоялось. Не без трудностей, конечно, но они все были крайне успешно преодолены, и сегодня мы уже смотрим в завтрашний день», – заявил эксперт.

              По словам Карпова, никакая система в том числе, например советская, не была бы готова к такой масштабной эпидемии. «Тут вопрос скорее не готовности, а способности быстро подстроиться под вызовы. Модернизация и оптимизация системы здравоохранения, вокруг которых раньше шло много споров  – это не какое-то законченное событие, это эволюционный процесс. Теперь мы видим, что эволюция системы здравоохранения должна идти постоянно, подобные внешние угрозы, например, новые вирусные инфекции, могут и, скорее всего, будут повторяться, и система должна подстраиваться исходя из потенциальных внешних угроз, и исходя наших внутренних инициатив», – добавил он.

              Он также указал, что прежде строительство инфекционных больниц не стояло в приоритетах, и теперь стало понятно, что «нужно этот профиль подтягивать». «Еще пример – работа новых клиник. Мы у себя, например, прорабатываем усовершенствование нашей инфраструктуры, изменение работы на приеме пациентов, быстрая локализация, усовершенствовали маршрутизацию, по сути мы говорим о новом образе клиник», – добавил директор Национального медико-хирургического центра им. Пирогова.

              Ранее стало известно, что за сутки в России зафиксировали 8 тыс. 338 новых случаев коронавируса, в Москве – 2 тыс. 140. Всего в стране выявлено 370 тыс. 680 вирус-положительных пациентов.


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