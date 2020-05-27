Эксперт: Россия достойно справляется с эпидемией коронавируса

На фоне эпидемии коронавируса в России произошла необыкновенная мобилизация всей системы здравоохранения, страна достойно справляется с распространением инфекции, заявил газете ВЗГЛЯД директор Национального медико-хирургического центра им. Пирогова, член-корреспондент РАН Олег Карпов.

«Если говорить об уроках пандемии, и даже некоторых позитивных последствиях, то я считаю, и это общее мнение, что пришедшая пандемия бросила серьезный вызов системам здравоохранения всех стран и нашей, конечно тоже. Мы видим, что разные страны по-разному справлялись с этой проблемой, показали совершенно разный уровень готовности», – заявил Карпов.

Он выразил мнение, что Россия «очень достойно справляется с этим вызовом». «Произошла необыкновенная мобилизация всей системы здравоохранения, подтверждением чего является перепрофилирование федеральных клиник, которые всегда являлись центрами профильных каких-то компетенций, а тут надо было быстро перестроиться на непривычный инфекционный профиль, это успешно состоялось. Не без трудностей, конечно, но они все были крайне успешно преодолены, и сегодня мы уже смотрим в завтрашний день», – заявил эксперт.

По словам Карпова, никакая система в том числе, например советская, не была бы готова к такой масштабной эпидемии. «Тут вопрос скорее не готовности, а способности быстро подстроиться под вызовы. Модернизация и оптимизация системы здравоохранения, вокруг которых раньше шло много споров – это не какое-то законченное событие, это эволюционный процесс. Теперь мы видим, что эволюция системы здравоохранения должна идти постоянно, подобные внешние угрозы, например, новые вирусные инфекции, могут и, скорее всего, будут повторяться, и система должна подстраиваться исходя из потенциальных внешних угроз, и исходя наших внутренних инициатив», – добавил он.

Он также указал, что прежде строительство инфекционных больниц не стояло в приоритетах, и теперь стало понятно, что «нужно этот профиль подтягивать». «Еще пример – работа новых клиник. Мы у себя, например, прорабатываем усовершенствование нашей инфраструктуры, изменение работы на приеме пациентов, быстрая локализация, усовершенствовали маршрутизацию, по сути мы говорим о новом образе клиник», – добавил директор Национального медико-хирургического центра им. Пирогова.

Ранее стало известно, что за сутки в России зафиксировали 8 тыс. 338 новых случаев коронавируса, в Москве – 2 тыс. 140. Всего в стране выявлено 370 тыс. 680 вирус-положительных пациентов.