ЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» банка Morgan Stanley

Центробанк с 27 мая аннулировал лицензию у российской «дочки» американского инвестиционного банка Morgan Stanley в связи с решением о ее добровольной ликвидации, сообщила пресс-служба ЦБ.

«Основанием для аннулирования лицензии у ООО «Морган Стэнли Банк» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации», – сообщается на сайте регулятора.

31 марта российское подразделение Morgan Stanley приняло решение о добровольной ликвидации банка. 10 апреля банк подал в ЦБ ходатайство об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций.

30 апреля Банк России аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг «Морган Стэнли Банк» на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности на основании заявлений организации.

Ранее в Morgan Stanley отмечали, что реструктуризация присутствия банка на российском рынке – обоснованное решение на фоне снижения клиентской активности, связанной в том числе с введенными в адрес России санкциями.