В России предложили запретить продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним

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27 мая, среда  |  Последнее обновление — 09:02  |  vz.ru
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Зачем Газпрому нужен польский транзит

Транзит газа через Польшу остановленФото: Леонид Щеглов/ТАСС
Транзит российского газа через Польшу в последние дни стремится к нулю. Газпром мог бы отказаться от этого маршрута вообще без каких-либо последствий для поставок в Европу. Спрос на газ упал так сильно, что уже сейчас газопроводов, кажется, слишком много, а в следующем году появятся новые российские трубы. Однако Газпром в будущем все же сохранит польский транзит. Зачем? Подробности...
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Россия 24 июня отпразднует две Победы

В июне 1945 года по Красной площади маршировали солдаты-победители, взявшие штурмом БерлинФото: Общественное достояние
Во вторник Владимир Путин назвал новую дату проведения парада Победы – он должен пройти 24 июня. Именно в этот день 75 лет назад маршал Георгий Жуков принимал военный парад, когда вражеские знамена и штандарты были брошены к подножию Мавзолея. А парад 2020 года, полагают эксперты, станет не только символом триумфа над нацизмом, но и ознаменует успехи страны в сражении с пандемией. Подробности...
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Тирания создателя Чебурашки ставит вопрос об институте репутации

Фото: Tor Wennstrцm/Lehtikuva/ТАСС
«Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным. Мой отец был человеком очень жестоким», – такими словами дочь Эдуарда Успенского Татьяна выразила несогласие с решением назвать награду лучшим детским писателям именем ее отца. Как в знаменитом литераторе уживались домашний тиран и талантливый автор детских книг – и может ли, на самом деле, госпремия называться именем человека с такой репутацией? Подробности...
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США накажут Гонконг за бунт против Китая

При предыдущих схватках с китайскими властями жителям Гонконга сопутствовал успехФото: Vincent Yu/АР/ТАСС
Внешне новые протесты сепаратистов в Гонконге напоминают прежние, но теперь ситуация значительно усложнилась. Дело совсем не в коронавирусе − большинство пандемий опасных ОРВИ начинались в этих местах, так что к маскам и карантину гонконгцы давно привыкли. Дело в беспредельно высоких ставках: США либо подчинят Китай своей воле, либо превратят финансовый центр Азии в захудалую провинцию. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Мы можем извлечь из пандемии пользу

Тимур Шерзад, журналист
Пандемия может принести миру не только человеческие страдания, гигантские убытки и замедление экономики. Если нам повезет, то в долгосрочной перспективе человечество может и выиграть. И особенно – наша страна. Подробности...

Как умирает легендарный «Антонов»

Андрей Манчук, политолог
Украина пытается хоть кому-нибудь продать своего главного и единственного авиапроизводителя. Того самого, который когда-то сделал самый большой самолет в мире – легендарный Ан-225 «Мрия». Но никому, кроме России, он не нужен. Подробности...
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Списывать проблемы на козни русских – тревожный симптом

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если граждане США не верят медиа свободного мира настолько, что обращаются в поисках информации к «русской пропаганде», то это указывает на серьезный внутренний кризис в самой Америке. Подробности...
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    США навязали России тяжелый выбор

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      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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              В России предложили запретить продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним

              27 мая 2020, 08:55

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Положения о запрете на продажу любой никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, а также о полном запрете продажи съедобной никотинсодержащей продукции могут войти в качестве поправок в законопроект о распространении антитабачного закона на никотинсодержащую продукцию, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич («Единая Россия»).

              «В вопросе продажи никотинсодержащей продукции несовершеннолетним все единомышленники [сходятся] в том, что, конечно, необходимо для несовершеннолетних данную продукцию полностью запретить, с этим никто не спорит», – передает ТАСС слова Менделевича.

              По его словам, накануне прошло заседание межфракционной рабочей группы, члены которой обсуждали вопрос оборота никотинсодержащей продукции, а также поправки, которые предложили к законопроекту депутаты-единороссы Андрей Исаев и Сергей Боярский.

              «Главная проблема и главный вопрос, который выяснился в ходе дискуссии: что делать с этой никотинсодержащей продукцией? Либо ее полностью запрещать, либо ее регулировать», – отметил Менделевич.

              В частности, отметил он, «Минздрав выступает за полный запрет» такой продукции. В то же время, по его словам, государственно-правовое управление президента РФ (ГПУ) в своем заключении отмечает необходимость регулирования ее продажи.

              Напомним, 14 апреля Роспотребнадзор объявил о прекращении ввоза снюса в Россию из-за рубежа.

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