Лавров ответил на жалобы США на «калининградский кинжал»

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что режим полетов над Калининградской областью зеркален режиму, установленному над Аляской, уточнив, что западные партнеры по Договору об открытом небе об этом забыли.

«Мы ограничили дальность полетов над Калининградской областью с учетом ее географических особенностей и используя созданный американцами прецедент в отношении Аляски. И Калинградская область, и Аляска являются полуэксклавами, и мы исходили из того, что это абсолютно вытекает из географического положения Калининградской области и Аляски», – передает РИА «Новости» слова министра.

По его словам, над Калининградской областью, так же как и над Аляской, установлена максимальная дальность полета в соответствии с приложением к Договору об открытом небе.

«Но если сравнить площадь территорий, изображение которой можно получить за один наблюдательный полет, то для Калининградской области это может быть до 98% всей территории, а для Аляски за один наблюдательный полет можно получить не более 3% наблюдаемой территории. И никто из наших западных партнеров, которые активно поддержали США в обвинении нас в нарушении этого договора, никто не вспоминает про эту Аляску. Речь только о нарушениях России», – подчеркнул Лавров.

Ранее советник президента США Роберт О'Брайен объявил, что вместо центра туризма Россия якобы создала на Балтике бастион, напичканный ракетами, и охарактеризовал Калининградскую область как «кинжал, направленный в сердце Европы».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как не выдерживающие критики тезисы О'Брайена укладываются в геополитическую логику США.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. США отказались вступать с Россией в переговоры по ДОН и заявили, что не считают свои действия началом холодной войны.

Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала позицию США по Договору об открытом небе.