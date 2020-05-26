США заставили Израиль отказаться от крупного контракта с Китаем

США предостерегли Израиль от участия китайской компании в строительстве нового опреснительного завода «Сорек-2» в районе Пальмахим, сообщили СМИ.

По информации издания Ynet, строительство опреснительной установки в израильском Пальмахиме не будет доверено китайской компании. Об этом стало известно через две недели после того, как госсекретарь США Майк Помпео выразил свою обеспокоенность премьер-министру Биньямину Нетаньяху по поводу потенциального участия Китая в крупнейшем опреснительном заводе Израиля.

Помпео предостерег Израиль от тесных экономических связей с Китаем, в частности, упомянув опреснительную установку в Пальмахим.

Издание отмечает, что эта ситуация ослабляет напряженность в отношениях Израиля и США, однако может привести к конфронтации с правительством Китая.

На прошлой неделе Нетаньяху заявил о начале реализации «Сделки века» – совместного с США плана, подразумевающего аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение палестино-израильского конфликта. После этого президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и Соединенными Штатами.