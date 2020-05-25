ВС отверг псевдонаучную теорию для школьного курса истории

Верховный суд России отклонил иск женщины, которая оспаривала концепцию преподавания истории Древней Руси в школах, в том числе у ее дочери, с позиций псевдонаучной «новой хронологии».

Как пояснили в суде, женщина пыталась доказать что Министерство просвещения «преподает лишь одну концепцию истории Руси – романовскую, чем лишает детей, в том числе ее дочь ... возможности свободного выбора мнений и убеждений относительно древней и средневековой истории своей страны».

По мнению матери истицы, такая концепция преподавания нарушает конституционное право детей «на свободный выбор мнений и убеждений». На процесс женщина не явилась, так что детали ее позиции не вполне ясны, передает РИА «Новости».



Тезис о том, что источники по истории Древней Руси якобы сильно искажены во времена правления династии Романовых, – один из главных в концепции «новой хронологии» математиков Анатолия Фоменко и Глеба Носовского. Российская академия наук однозначно трактует теорию Фоменко-Носовского как лженаучную.



Истица настаивала на пересмотре образовательного стандарта, однако Минпросвещение, Минюст и Генпрокуратура добились отклонения иска.



ВС постановил, что стандарт «не содержит предписаний, направленных на ограничение или иное нарушение права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений», более того, «способствует реализации такого права.



«Результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» относительно предмета «История России. Всеобщая история» должны отражать не только овладение базовыми историческими знаниями, но и развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней», – заключили в ВС.

Ранее уже поднимался вопрос, зачем Фоменко и Носовский фальсифицируют историю.