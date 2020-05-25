Собянин пообещал новое смягчение ограничений в Москве

Власти Москвы планируют дальнейшее поэтапное смягчение ограничений из-за постепенного улучшения ситуации с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В прошедшие выходные дни ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжала постепенно улучшаться. Поэтому в ближайшее время мы планируем дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений», – сообщил мэр в своем блоге.

Так, с 26 мая волонтеры смогут посещать приюты для животных.

«С завтрашнего дня волонтеры смогут вновь посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек – передавать лекарства, корма, другие необходимые вещи и, конечно, выгуливать своих подопечных питомцев», – отметил Собянин.

Мэр добавил, что потребность в допуске волонтеров очевидна, так как более двух месяцев изоляции питомцы приютов получали только стандартный уход.

Уточняется, что совместно с Общественной палатой Москвы и активистами зоо­защитных организаций разработан регламент безопасного посещения приютов для безнадзорных животных, который будет действовать до полного прекращения пандемии.

Кроме того, каждый приют будет принимать не более 15 волонтеров ежедневно. Использование защитных масок и перчаток – строго обязательно. Для посещения приюта необходимо заранее оформить ID волонтера, который выдает ГБУ «Мосволонтер». Также для поездок в приют нужно получить волон­терский цифровой пропуск на сайте nedoma.mos.ru.

Ранее Собянин заявил, что худшего сценария распространения коронавируса в городе удалось избежать. Кроме того, президент Владимир Путин призвал быть готовыми к возможной новой волне коронавируса.

Напомним, московские власти пояснили, когда снимут ограничения на массовые мероприятия.