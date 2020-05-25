Жителям Подмосковья разъяснили порядок оформления московских пропусков

Жители Подмосковья с 27 мая обязаны оформлять цифровой пропуск для поездок в Москву на сайте столичной мэрии, сообщило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«С 27 мая для поездок из Московской области в Москву пассажирам общественного транспорта и автомобилистам необходимо оформить пропуск на сайте правительства Москвы mos.ru.», – сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что ранее выданные пропуска будут действовать в Москве до 26 мая включительно.

Кроме того, для поездок по Москве оформить цифровой пропуск можно на портале nedoma.mos.ru. Кроме того, сделать это можно, отправив СМС на номер 7377 или совершив звонок на номер Единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77.

Также можно узнать, привязана ли транспортная карта к цифровому пропуску можно с помощью специального сервиса (https://transport.mos.ru/mostrans/services/nedoma).

В сообщении говорится, что для поездок на личном автомобиле в Москву, или если маршрут частично проходит по территории Москвы, необходимо оформить пропуск с указанием государственного номера автомобиля. А для поездок на метро или наземном транспорте к цифровому пропуску необходимо привязать номер транспортных карт «Тройка», «Стрелка», социальной карты.

Напомним, в Подмосковье с 23 мая отменены электронные пропуска по поручению губернатора Андрея Воробьева. Однако в Москве сохранены введенные ранее ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции по инициативе мэра столицы Сергея Собянина.

Кроме того, с конца марта международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, обнаружила 185 мошеннических интернет-ресурсов, предлагающих поддельные справки и цифровые пропуска в России.