Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило 2 тысячи

За последние сутки в Москве умер еще 41 пациент, заразившийся коронавирусной инфекцией, общее число умерших достигло 2 тыс. 34, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«За прошедшие сутки в Москве скончался 41 пациент, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – сообщили в Telegram-канале штаба.

В то же время в Москве выздоровели еще 3746 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. «Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 53 тыс. 586» – сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве необходимо сохранять введенные ранее ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции.

Перед этим президент Владимир Путин отметил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, наблюдается постепенное снижение новых случаев заражения инфекцией.