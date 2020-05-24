Пушков пристыдил США за заявления о «ноже в сердце Европы»

Сенатор Алексей Пушков заметил, что не Вашингтону, который направляет корабли в дальние моря и имеет 60 тыс. военных в Европе, говорить о Калининграде, являющемся «ножом в сердце Европы».

«Не американцам, направляющим военные корабли то в Черное, то в Балтийское, то в Баренцево моря, находящихся в тысячах миль от США, имеющим 150 ядерных бомб и 60 тыс. военных на базах в Европе, что-то там вообще говорить о Калининграде. Мы обороняем нашу территорию. Помолчали бы», – написал Пушков в своем Twitter.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее заявил, что слова советника президента США Роберта О'Брайена, назвавшего военную инфраструктуру региона «кинжалом в сердце Европы», не вызывают ничего, «кроме грустной улыбки».