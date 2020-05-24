Россия призвала Bloomberg извиниться за искажение данных о рейтинге Путина

Посольство России в США призвало информационное агентство Bloomberg извиниться за искажение данных о падении рейтинга доверия президента России Владимира Путина в стране.

«Создается устойчивое впечатление, что статьи в Блумберге пишутся для продвижения фейковых графиков и создания устойчивый ложных визуальных образов об «отрицательной динамике» в России. На этот раз объектом махинаций стал «рейтинг» президента Владимира Путина», – говорится в сообщении посольства в Facebook.

В дипмиссии обратили внимание на то, что редакция Bloomberg основывает свой график падения уровня доверия россиян к Путину до 27% на основе результатов открытого опроса ВЦИОМ.

В то же время, результаты опроса ВЦИОМ показывают, что рейтинг доверия Путина в России в апреле составил 67,9%, отметили в посольстве.

«Рассчитываем на порядочность редакции. Призываем проявить профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию», – добавили в посольстве.

Тем временем глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил РИА «Новости», что позитивная оценка работы российского президента составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%.

Также Федоров подчеркнул, что электоральный рейтинг президента в последний раз ВЦИОМ публиковал в 2018 году.

«Сейчас самого этого вопроса не существует для людей, да и список кандидатов неизвестен», – уточнил он.

По его словам, текущую работу президента и отношение общества к нему ВЦИОМ измеряет двумя вопросами: «Как вы оцениваете деятельность Путина на посту президента?» и «Доверяете или не доверяете вы Путину?».

Ранее Bloomberg опубликовал график, на котором показано снижение рейтинга Путина в апреле до 27%. Агентство отмечало, что «рейтинг Путина снижался с усилением кризиса в связи с коронавирусом». При этом отмечалось, что данные отражают позицию только тех россиян, которые доверяют Путину.