Вирусолог назвал сроки перехода к третьему этапу снятия ограничений

Большинство российских регионов смогут перейти к третьему этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, к началу июня, заявил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.

«С достаточно большой долей уверенности, исходя из анализа тех трендов, которые мы наблюдали, которые сегодня докладывались и обсуждались, можно сказать, что к началу июня, к первой декаде июня большинство субъектов Российской Федерации должны достичь третьей фазы, которая прописана. То есть будут готовы выходить уже на достаточно полное восстановление всей инфраструктуры и экономики», – сказал Кутырев на совещании с участием президента Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

В то же время генеральный директор Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова Олег Карпов заявил, что российская система здравоохранения уже начала подготовку к третьему этапу выхода из ограничений, передает ТАСС.

«Существенно снизилась госпитализация, у нас всегда есть резервные койки. Работа становится более плановой. <…> Анализируя тренды последних дней, мы с позиции управленцев, врачей серьезно начинаем готовиться к третьему этапу – возврату к привычной специализированной работе», – сказал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова перечислила новые требования после снятия ограничений по коронавирусу.