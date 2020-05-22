Синоптики рассказали о погоде в Москве

В Москве ожидается облачность, дождь, сообщают синоптики.

Днем в Москве от 8 до 10 градусов тепла, ночью – от плюс 4 до 6 градусов, передает ТАСС.

В Подмосковье температура не поднимется выше 13 градусов, в ночные часы – от 1 до 6 градусов выше нуля.

Северный и северо-западный ветер не превысит 10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 744 мм ртутного столба.