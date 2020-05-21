Путин пообещал поддержать кандидатуру Кондратьева на выборах главы Краснодарского края

Президент Владимир Путин заявил, что поддержит главу Краснодарского края Вениамина Кондратьева, если он решит избираться на следующий срок.

«Ну я думаю, что решать будут жители Краснодарского края на выборах, за ними окончательное, конечное слово, решающее слово. Что касается меня, то я, безусловно, вашу кандидатуру поддержу, если вы принимаете решение пойти на следующие выборы», – заявил президент в ходе встречи с главой региона, передает РИА «Новости».

Путин в ходе встречи отметил, что оценивает работу Кондратьева на посту губернатора «как минимум удовлетворительно».

Кондратьев победил на выборах главы региона в 2015 году, он набрал 83,64% голосов. Его срок полномочий истекает в 2020 году, выборы должны пройти в сентябре этого года.

В ходе встречи Путин, говоря о возможности открытия санаториев и курортных лечебниц в Краснодарском крае, заявил, что «интуичить» не надо, нужно посмотреть на эпидемиологическую обстановку.

12 мая Кондратьев говорил, что на Кубани планируют с 1 июня возобновить работу санаториев, приостановленную из-за распространения коронавируса, однако позже он продлил режим карантина до 6 июня.