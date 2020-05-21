Путин попросил не «интуичить» в вопросе открытия санаториев на Кубани

Президент России Владимир Путин, говоря о возможности открытия санаториев и курортных лечебниц в Краснодарском крае, заявил, что «интуичить» не надо, нужно посмотреть на эпидемиологическую обстановку.

Кондратьев рассказал Путину, что на Кубани собираются открыть санатории с медицинской лицензией, а во второй половине июня – гостиницы и пансионаты, передает РИА «Новости».

«По предприятиям санаторно-курортного комплекса объявили о том, понятно, где-то, может быть, заранее и, предполагая, что рискуем, но 12 мая мы уже объявили о том, что они смогут начать работать с 1 июня. Здесь, я думаю, так же будем где-то интуичить, чувствовать, и я думаю, в начале июня объявим о том, когда смогут начать работать гостиницы и пансионаты в целом в нашем крае», – сказал Кондратьев.

Президент в ответ предостерег губернатора от поспешных действий.

«Интуичить не надо. Надо опираться на реальную обстановку, надо посмотреть, как ситуация будет развиваться, и вовремя, но не забегая вперед, как мы много раз говорили и как вы сейчас сами об этом сказали, принимать соответствующие решения, но в тесном контакте со специалистами», – сказал Путин.

Накануне Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. В частности, рекомендовано размещать отдыхающих в санатории по одному в номере.

12 мая Кондратьев говорил, что на Кубани планируют с 1 июня возобновить работу санаториев, приостановленную из-за распространения коронавируса, однако позже он продлил режим карантина до 6 июня.