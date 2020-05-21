Захарова назвала циничными обвинения Москвы в дезинформации по коронавирусу

Обвинения России со стороны Евросоюза в дезинформации о коронавирусе «циничны, это нечистоплотная попытка отвлечь внимание от своих проблем в борьбе с вирусом», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы неоднократно комментировали подобные обвинения официальных лиц ЕС. Мы считаем их не просто беспочвенными, но и недопустимыми, рассматриваем их в качестве нечистоплотных попыток отвлечь внимание собственной общественности от испытываемых странами ЕС внутренних трудностей в борьбе с пандемией. Подобные выпады в адрес России выглядят особенно цинично на фоне доказанной делом готовности России объединять усилия в борьбе с пандемией со всеми, кто в этом заинтересован, включая отдельные государства-члены ЕС», – передает РИА «Новости» ответ Захаровой на вопрос касательно якобы «распространения различных источников из России» в странах ЕС теорий заговора и дезинформации о коронавирусе нового типа.

Она уточнила, что при обвинениях не было приведено ни одного примера.

Также Захарова отметила, что Россия, как и многие другие страны, сталкивается с проявлениями захватившей медийное пространство инфодемией: речь идет «о предвзятых публикациях, непроверенных сведениях, откровенно фейковых новостях, которые касаются эпидемиологической ситуации в нашей стране».

«Рассчитываем, что здравомыслие и корректное отношение возобладает и ЕС прекратит распространение бездоказательных антироссийских мифов, которые осложняют и без того непростое состояние наших отношений», – пояснила глава МИД.

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