В правительстве Эстонии выступили против сбора клубники украинцами

Министр иностранных дел Эстонии Март Хельме заявил, что он против разрешения гражданам Украины приезжать в страну для сбора клубники.

Эстонские фермеры написали открытое письмо в правительство с просьбой как можно скорее решить вопрос с украинскими работниками, и разрешить им приезжать в Эстонию для сбора клубники и других сезонных работ.

«Мы не можем строить эстонское государство на украинской рабочей силе. Сегодня выясняется, что мы ничего не можем без украинцев. Не можем без них строить, собирать клубнику. Скоро не сможем без украинцев издавать газеты и делать телевизионные программы. Так не должно быть», – заявил Хельме, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что при таком подходе через 10 лет число украинцев в Эстонии будет равняться количеству жителей Таллина.

«Разве это то, чего все хотят? Я считаю, что мы не можем обменивать национальное государство на несколько тонн клубники», – сказал он. По его словам, в стране сейчас находятся примерно 50 тыс. иностранных работников.

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