Эстонцы стали бояться украинских гастарбайтеров

В последнее время в Эстонии непрерывно растет количество гостей с Украины – они приезжают в качестве гастарбайтеров. Казалось бы, для местных жителей это прекрасный повод проявить солидарность и пригласить граждан Украины строить совместное будущее в объединенной Европе. Почему же эстонцы крайне недовольны приезжими украинцами?

Если верить официальным данным, число проживающих в Эстонии граждан Украины выросло за последний год на 6,5% и превысило 10 000 человек. По положению на 1 января 2019 года в Эстонии проживало 9771 граждан Украины, а спустя год – уже 10 400. Неофициально же, как подсчитали в эстонском Департаменте статистики, в республике может находиться уже свыше 23 тысяч выходцев c Незалежной. Для страны с населением чуть больше 1,3 млн человек это действительно много.

Украинцы трудятся в Эстонии строителями, сельскохозяйственными рабочими, таксистами, курьерами, уборщиками и т. д. Приезжие постепенно оккупируют и рынок секс-услуг. Недавно эстонская пресса обнародовала несколько курьезную информацию: большинство работающих в Эстонии украинских проституток – женщины с высшим образованием. На родине они не смогли найти заработка и устремились на просторы Евросоюза. Час продажной украинской любви в Таллине обходится, в среднем, в одну «соточку ойро» – то есть всего за два часа можно получить среднюю месячную украинскую зарплату.

Эстонский Налогово-таможенный департамент подсчитал, что за 2018 и 2019 годы из-за мошеннических схем с иностранной рабочей силой государство недополучило по меньшей мере 14 млн евро. Однако вести строгий учет приехавших по нынешним временам очень трудно. «Часть этих гастарбайтеров приезжает в прибалтийскую республику по туристическому безвизу, который не дает право на работу в этой стране, однако на практике они устраиваются куда-нибудь неофициально. Сколько бы много не было недостатков в эстонском государстве, это все же страна тихая и относительно безопасная. Украинцы же, к сожалению, стали активно вносить свой вклад в рост статистической кривой преступности. Мы это, кстати, точно так же видим в Чехии и Польше, где их гораздо больше», – отмечает доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Интересно, что проживающие в Эстонии русские, которые, казалось бы, должны испытывать чувство некоего родства к украинцам, на самом деле чураются их зачастую еще сильнее, чем этнические эстонцы. И дело не только в том, что нередко приезжие привозят с собой специфическую идеологию «свидомости». Причину этого объясняет эстонский публицист Юрий Николаев: «Они исключительно хорошо адаптируются и быстро социализируются, пытаясь максимально быстро воспользоваться открывшимся им окном возможностей. Изучить язык? Не проблема! Выдавить конкурентов с рынка услуг сверхнизкими ценами? С удовольствием! Пока местные предприниматели ждут клиентов в офисах, украинцы ходят по квартирам, предлагая ту же услугу вдвое дешевле. Все это вызывает у местных русских чувство беспомощности, тревоги и, понемногу, злости – как бы у нас с эстонцами не обстояли дела, уж больно бесстыдно украинцы локтями расчищают себе место под солнцем».

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По этой причине, по словам Николаева, не стоит думать, что между русскими и иммигрировавшими в Эстонию украинцами начнется дружеская интеграция. «Да и хотят ли украинцы интегрироваться? Главная цель больших украинских общин в Канаде и США – экономический успех, а не слияние с местным населением. Таким образом, с приходом украинцев в сфере интеграции в Эстонии появляется третья сила, влияние которой на общество сложно предсказать», – отмечает публицист.

В свою очередь, экономист, ректор таллинского Института экономики и управления Ecomen Ханон Барабанер отмечает: «Учитывая те условия, в которых Эстония сейчас находится, в гостевых рабочих она объективно нуждается. Но тут важно отметить, что стране требуется не просто большое количество непонятно каких людей. Нужны трудовые мигранты определенных профессий и специализаций. Грубым количеством проблему на рынке труда в Эстонии не решить. Нужен не просто работник, а человек с именно тем перечнем навыков, которые сейчас наиболее актуальны для Таллина».

Нежеланные гости

Стоит, однако, отметить, что неприязнь к приезжим объясняется не только конкуренцией. В прошлом году в Эстонии зарегистрировали 27 случаев кори. Вроде бы не так уж и много, но учитывая, что еще пару лет назад страна была полностью свободна от этой болезни, беспокойство местных жителей представляется вполне обоснованным. Ну а тот факт, что по большей части случаи болезни связаны с приезжими с Украины, дает понять еще одну причину, почему их в Эстонии недолюбливают.

В последние годы на Украине бушует эпидемия кори – заразились десятки тысяч человек. При развале украинской системы здравоохранения, когда уже два поколения как следует не вакцинированы, заразе легко перехлестнуться и в соседние страны. Гастарбайтеры, прибывающие с Украины в Эстонию, именно из этой группы риска – они, в основном, не вакцинированы. Эстонцев очень пугает пример Литвы, где тоже много украинских работников – в 2019-м в этой стране зарегистрировали более 600 случаев кори.

Из Эстонии регулярно поступают новости о высылке очередной партии нелегалов-гастарбайтеров.

Вычислять их помогают сами же эстонцы, которые при виде приезжих трудяг звонят в правоохранительные органы с просьбой проверить документы гостей. Те, будучи пойманы с поличным, выкручиваются, как могут. Так, когда при проверке одного из строительных объектов в центре Таллина была задержана очередная партия «нелегалов» с Украины, они принялись комически объяснять, почему их застигли в рабочей одежде и с касками на головах. «Они представились "строительными туристами" и сказали, что посещают различные страны и города, в которых рассматривают строительные объекты. А из уважения к таким строительным объектам они носят рабочую одежду и каски», – рассказал генеральный директор Налогово-таможенного департамента Эстонии Валдур Лайд.

Сами приезжие подтверждают, что чувствуют в Эстонии негативное к себе отношение. В недавно вышедшем документальном фильме «Украинцы в Эстонии. Новые жители» прозвучал рассказ бывшей жительницы Сум Полины Медведевой. По её словам, у неё иногда возникает ощущение, что её воспринимают как «наглую русскую», пытающуюся «качать права». Медведева жалуется: «Когда я захожу в поликлинику или в государственные учреждения, то говорю на эстонском: Tere ("Здравствуйте") В ответ я вижу открытое лицо, улыбку и готовность со мной общаться. Но потом я говорю: "Извините, а можно по-русски?" И у человека сразу меняется лицо. Мне кажется, как будто они думают, что я россиянка, которая здесь живёт и принципиально не выучила эстонский язык». Женщина недоумевает: «Если у нас есть этот язык, то почему мы не можем на нём поговорить без всяких проблем? Хотите, я могу на английском, но только вы его не знаете. И что мне тогда делать? Я же тоже не буду говорить: "Здравствуйте, я из Украины, вот у меня такой вопрос"».

В свою очередь, Арсений Ляхов, мигрировавший в Таллин из Харькова два года назад и открывший в Эстонии свою строительную фирму, пожаловался в эфире местного телевидения, что аборигены работать у него категорически отказываются. «У меня же это "шо", конечно же, есть. И когда ты начинаешь "шокать", и дальше такой диалог: – А ты из Украины? – Да. – Да не, мы как-то не очень хотим работать на украинца», – сокрушается Ляхов.

В конце сентября 2019 года эстонское правительство решило отменить собственное решение десятилетней давности об освобождении граждан Украины от уплаты пошлины в 80 евро за выдачу долгосрочной визы. В МИДе республики объяснили этот шаг тем фактом, что практически 90% украинцев пользуются визой, чтобы нелегально трудоустроиться. С нынешнего же года стоимость такой визы выросла до 100 евро. Но это считают уже недостаточным.

Недавно Союз строительных предприятий Эстонии предложил «чипировать» трудовых мигрантов. Речь идёт о выдаче карточки со специальным чипом для упрощённой идентификации, а также поиска информации о мигранте по базам данных эстонских ведомств. В организации считают, что это поможет бороться с нынешней практикой, когда эстонские бизнесмены нанимают мигрантов в компаниях, зарегистрированных в Польше, и таким образом избегают уплаты налогов, связанных с привозом трудовой силы из-за пределов ЕС.

Усложнить условия въезда

Эстонцы большей частью такие инициативы поддерживают. Вот характерное мнение человека по имени Юрий, опубликованное изданием «МК-Эстония»: «Я считаю, что надо пересмотреть политику государства относительно приезжих из Украины. У моей жены родственники там живут, она сама наполовину украинка, и то, что сейчас происходит в Эстонии, порочит нормальных украинцев и эту страну. Приезжают ведь не лучшие представители нации, а те, кто не умеет устроиться дома. Думают, что, если там они не могут ничего, то тут вдруг смогут. В итоге чуть ли не каждый день появляются новости о том, что украинцы то, украинцы се, и отнюдь не в положительном контексте. Как будто банда уголовников приехала, один хлеще другого. Из этого складывается общее впечатление о стране, эстонцы уже считают, что украинцы – это шантрапа. Но это не так!

Если усложнить условия въезда, к нам будут приезжать не те, кто ищет халявы, легкого заработка с минимальными трудовыми усилиями, а нормальные, воспитанные, квалифицированные люди. Просто неприятно на это сейчас смотреть и даже немного обидно – у меня украинская родня, и это вполне приличные люди. Не хочется, чтобы вот такие приезжие их позорили».

Люди знающие рассказывают, что многие работодатели в ЕС недолюбливают украинцев, потому что те могут сбегать.

«Если находят где-то оплату выше, они просто разворачиваются и уезжают, не говоря ни слова. С другой стороны, работодателям приходится мириться с украинскими трудовыми мигрантами, потому что их труд намного дешевле, чем граждан Евросоюза», – отмечает специалист.

Также, по его словам, хозяева «рабовладельческих» фирм зачастую используют ту же Эстонию как «трамплин» для перевозки своего живого товара в другие страны ЕС, где правила трудоустройства иностранцев еще сложнее. «Человека принимают на работу в Эстонии, где это намного проще, а затем компания отправляет его в командировку, например, в Норвегию. Я знаю историю, когда инспекция труда нагрянула на одну небольшую компанию, где работали трудоустроенные по схеме командировки украинцы, и выяснила, что работодатель из Эстонии оформил компанию с нарушениями. Украинцам надели наручники и депортировали их с запретом на въезд на пять лет», – поясняет украинский специалист в сфере рекрутинга Максим Вороненков.

В Эстонии одним из главных недругов приезжих украинцев считается министр внутренних дел Март Хельме – он же глава праворадикальной Консервативной народной партии. Он уже неоднократно заявлял, что гастарбайтеры представляют опасность для Эстонии и предлагал если уж не совсем закрыть им въезд, то хотя бы ограничить его до крайности.

Как ни странно, у Хельме нашлись союзники внутри самой Украины.

Так, в ноябре 2019 года экс-спикер генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин назвал государства Прибалтики в числе стран, которые опасны для поездок украинских граждан. Свой вывод он объяснил тем, что на территории этих стран его соотечественники якобы могут быть похищены российскими спецслужбами. «Страны Балтии – Эстония, Литва и Латвия. Все они продолжают оставаться в зоне геополитических интересов Москвы, и поэтому в каждой из них существует довольно мощная сеть российских спецслужб. Эффективно противодействовать ей местные специалисты просто не способны», – пугает Волошин.

Украинские гастарбайтеры, конечно, к этому предостережению не прислушались – они продолжают рваться в страны Прибалтики. В самом Евросоюзе эти государства считаются бедными. Но для украинцев и Прибалтика – это тоже часть «благословенной Европы» или, по крайней мере, трамплин на пути туда.