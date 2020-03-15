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Новая паника на рынках приближает мировой кризис

Вторая волна паники на рынках может стать не последнейФото: Петр Ковалев/ТАСС
Вторая волна паники на российском рынке акций остановилась всего в шаге от рекордного падения за многие годы. Нефть снова просела, доллар и евро подскочили более чем на два рубля – к 75 и 85. Однако злополучное дно так и не было пройдено, считают эксперты. Чего же ждать дальше – полномасштабного кризиса или чудодейственного восстановления экономики? Подробности...
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Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Россия и Китай освоят Луну вахтовым методом

Программы освоения Луны человеком пока наглядно реализуются только художниками из НАСАФото: nasa.gov
Россия и Китай ведут переговоры о создании на Луне общей базы. Первые экипажи планируется направить к ней уже в 2031 году. Каждая из стран по отдельности реализовать такой проект не может. Однако совместно Москве и Пекину вполне по силам создать обитаемое жилье на естественном спутнике Земли. Уже в ближайшие годы страны должны определиться с местом высадки и строительства лунной базы.  Подробности...
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Эстонцы стали бояться украинских гастарбайтеров

Украинские гастарбайтеры наглеют и отнимают у эстонцев рабочие местаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В последнее время в Эстонии непрерывно растет количество гостей с Украины – они приезжают в качестве гастарбайтеров. Казалось бы, для местных жителей это прекрасный повод проявить солидарность и пригласить граждан Украины строить совместное будущее в объединенной Европе. Почему же эстонцы крайне недовольны приезжими украинцами?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Воссоздание Османской империи Анкара начала с Кипра

Андрей Манчук, политолог
Анкара пытается реализовать на севере Сирии ту же схему, что и на севере Кипра: создать там полностью зависимое государственное образование, чтобы затем попытаться переварить эти территории в рамках проекта новой Османской империи. Подробности...
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«Хромая утка» осталась в мечтах меньшинства

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Для огромного количества людей опция возвращения Путина, при необходимости, на высший пост – своего рода гарантия будущего. Осознание этой опции дает многим уверенность в завтрашнем дне. Подробности...
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Украина даже не пытается стать суверенным государством

Глеб Простаков, журналист
Отставка правительства и снятие с должности генпрокурора Украины – это бунт команды Владимира Зеленского против своих политических спонсоров: олигарха Игоря Коломойского, с одной стороны, и коллективного Запада – с другой. Подробности...
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      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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              Эстонцы стали бояться украинских гастарбайтеров

              Украинские гастарбайтеры наглеют и отнимают у эстонцев рабочие места   15 марта 2020, 10:30
              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
              Текст: Андрей Винников

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              В последнее время в Эстонии непрерывно растет количество гостей с Украины – они приезжают в качестве гастарбайтеров. Казалось бы, для местных жителей это прекрасный повод проявить солидарность и пригласить граждан Украины строить совместное будущее в объединенной Европе. Почему же эстонцы крайне недовольны приезжими украинцами?

              Если верить официальным данным, число проживающих в Эстонии граждан Украины выросло за последний год на 6,5% и превысило 10 000 человек. По положению на 1 января 2019 года в Эстонии проживало 9771 граждан Украины, а спустя год – уже 10 400. Неофициально же, как подсчитали в эстонском Департаменте статистики, в республике может находиться уже свыше 23 тысяч выходцев c Незалежной. Для страны с населением чуть больше 1,3 млн человек это действительно много.

              Украинцы трудятся в Эстонии строителями, сельскохозяйственными рабочими, таксистами, курьерами, уборщиками и т. д. Приезжие постепенно оккупируют и рынок секс-услуг. Недавно эстонская пресса обнародовала несколько курьезную информацию: большинство работающих в Эстонии украинских проституток – женщины с высшим образованием. На родине они не смогли найти заработка и устремились на просторы Евросоюза. Час продажной украинской любви в Таллине обходится, в среднем, в одну «соточку ойро» – то есть всего за два часа можно получить среднюю месячную украинскую зарплату.

              Эстонский Налогово-таможенный департамент подсчитал, что за 2018 и 2019 годы из-за мошеннических схем с иностранной рабочей силой государство недополучило по меньшей мере 14 млн евро. Однако вести строгий учет приехавших по нынешним временам очень трудно. «Часть этих гастарбайтеров приезжает в прибалтийскую республику по туристическому безвизу, который не дает право на работу в этой стране, однако на практике они устраиваются куда-нибудь неофициально. Сколько бы много не было недостатков в эстонском государстве, это все же страна тихая и относительно безопасная. Украинцы же, к сожалению, стали активно вносить свой вклад в рост статистической кривой преступности. Мы это, кстати, точно так же видим в Чехии и Польше, где их гораздо больше», – отмечает доцент РГГУ Вадим Трухачев.

              Интересно, что проживающие в Эстонии русские, которые, казалось бы, должны испытывать чувство некоего родства к украинцам, на самом деле чураются их зачастую еще сильнее, чем этнические эстонцы. И дело не только в том, что нередко приезжие привозят с собой специфическую идеологию «свидомости». Причину этого объясняет эстонский публицист Юрий Николаев: «Они исключительно хорошо адаптируются и быстро социализируются, пытаясь максимально быстро воспользоваться открывшимся им окном возможностей. Изучить язык? Не проблема! Выдавить конкурентов с рынка услуг сверхнизкими ценами? С удовольствием! Пока местные предприниматели ждут клиентов в офисах, украинцы ходят по квартирам, предлагая ту же услугу вдвое дешевле. Все это вызывает у местных русских чувство беспомощности, тревоги и, понемногу, злости – как бы у нас с эстонцами не обстояли дела, уж больно бесстыдно украинцы локтями расчищают себе место под солнцем».

              По этой причине, по словам Николаева, не стоит думать, что между русскими и иммигрировавшими в Эстонию украинцами начнется дружеская интеграция. «Да и хотят ли украинцы интегрироваться? Главная цель больших украинских общин в Канаде и США – экономический успех, а не слияние с местным населением. Таким образом, с приходом украинцев в сфере интеграции в Эстонии появляется третья сила, влияние которой на общество сложно предсказать», – отмечает публицист.

              В свою очередь, экономист, ректор таллинского Института экономики и управления Ecomen Ханон Барабанер отмечает: «Учитывая те условия, в которых Эстония сейчас находится, в гостевых рабочих она объективно нуждается. Но тут важно отметить, что стране требуется не просто большое количество непонятно каких людей. Нужны трудовые мигранты определенных профессий и специализаций. Грубым количеством проблему на рынке труда в Эстонии не решить. Нужен не просто работник, а человек с именно тем перечнем навыков, которые сейчас наиболее актуальны для Таллина».

              Нежеланные гости

              Стоит, однако, отметить, что неприязнь к приезжим объясняется не только конкуренцией. В прошлом году в Эстонии зарегистрировали 27 случаев кори. Вроде бы не так уж и много, но учитывая, что еще пару лет назад страна была полностью свободна от этой болезни, беспокойство местных жителей представляется вполне обоснованным. Ну а тот факт, что по большей части случаи болезни связаны с приезжими с Украины, дает понять еще одну причину, почему их в Эстонии недолюбливают.

              В последние годы на Украине бушует эпидемия кори – заразились десятки тысяч человек. При развале украинской системы здравоохранения, когда уже два поколения как следует не вакцинированы, заразе легко перехлестнуться и в соседние страны. Гастарбайтеры, прибывающие с Украины в Эстонию, именно из этой группы риска – они, в основном, не вакцинированы. Эстонцев очень пугает пример Литвы, где тоже много украинских работников – в 2019-м в этой стране зарегистрировали более 600 случаев кори.

              Из Эстонии регулярно поступают новости о высылке очередной партии нелегалов-гастарбайтеров.

              Вычислять их помогают сами же эстонцы, которые при виде приезжих трудяг звонят в правоохранительные органы с просьбой проверить документы гостей. Те, будучи пойманы с поличным, выкручиваются, как могут. Так, когда при проверке одного из строительных объектов в центре Таллина была задержана очередная партия «нелегалов» с Украины, они принялись комически объяснять, почему их застигли в рабочей одежде и с касками на головах. «Они представились "строительными туристами" и сказали, что посещают различные страны и города, в которых рассматривают строительные объекты. А из уважения к таким строительным объектам они носят рабочую одежду и каски», – рассказал генеральный директор Налогово-таможенного департамента Эстонии Валдур Лайд.

              Сами приезжие подтверждают, что чувствуют в Эстонии негативное к себе отношение. В недавно вышедшем документальном фильме «Украинцы в Эстонии. Новые жители» прозвучал рассказ бывшей жительницы Сум Полины Медведевой. По её словам, у неё иногда возникает ощущение, что её воспринимают как «наглую русскую», пытающуюся «качать права». Медведева жалуется: «Когда я захожу в поликлинику или в государственные учреждения, то говорю на эстонском: Tere ("Здравствуйте") В ответ я вижу открытое лицо, улыбку и готовность со мной общаться. Но потом я говорю: "Извините, а можно по-русски?" И у человека сразу меняется лицо. Мне кажется, как будто они думают, что я россиянка, которая здесь живёт и принципиально не выучила эстонский язык». Женщина недоумевает: «Если у нас есть этот язык, то почему мы не можем на нём поговорить без всяких проблем? Хотите, я могу на английском, но только вы его не знаете. И что мне тогда делать? Я же тоже не буду говорить: "Здравствуйте, я из Украины, вот у меня такой вопрос"».

              В свою очередь, Арсений Ляхов, мигрировавший в Таллин из Харькова два года назад и открывший в Эстонии свою строительную фирму, пожаловался в эфире местного телевидения, что аборигены работать у него категорически отказываются. «У меня же это "шо", конечно же, есть. И когда ты начинаешь "шокать", и дальше такой диалог: – А ты из Украины? – Да. – Да не, мы как-то не очень хотим работать на украинца», – сокрушается Ляхов.

              В конце сентября 2019 года эстонское правительство решило отменить собственное решение десятилетней давности об освобождении граждан Украины от уплаты пошлины в 80 евро за выдачу долгосрочной визы. В МИДе республики объяснили этот шаг тем фактом, что практически 90% украинцев пользуются визой, чтобы нелегально трудоустроиться. С нынешнего же года стоимость такой визы выросла до 100 евро. Но это считают уже недостаточным.

              Недавно Союз строительных предприятий Эстонии предложил «чипировать» трудовых мигрантов. Речь идёт о выдаче карточки со специальным чипом для упрощённой идентификации, а также поиска информации о мигранте по базам данных эстонских ведомств. В организации считают, что это поможет бороться с нынешней практикой, когда эстонские бизнесмены нанимают мигрантов в компаниях, зарегистрированных в Польше, и таким образом избегают уплаты налогов, связанных с привозом трудовой силы из-за пределов ЕС.

              Усложнить условия въезда

              Эстонцы большей частью такие инициативы поддерживают. Вот характерное мнение человека по имени Юрий, опубликованное изданием «МК-Эстония»: «Я считаю, что надо пересмотреть политику государства относительно приезжих из Украины. У моей жены родственники там живут, она сама наполовину украинка, и то, что сейчас происходит в Эстонии, порочит нормальных украинцев и эту страну. Приезжают ведь не лучшие представители нации, а те, кто не умеет устроиться дома. Думают, что, если там они не могут ничего, то тут вдруг смогут. В итоге чуть ли не каждый день появляются новости о том, что украинцы то, украинцы се, и отнюдь не в положительном контексте. Как будто банда уголовников приехала, один хлеще другого. Из этого складывается общее впечатление о стране, эстонцы уже считают, что украинцы – это шантрапа. Но это не так!

              Если усложнить условия въезда, к нам будут приезжать не те, кто ищет халявы, легкого заработка с минимальными трудовыми усилиями, а нормальные, воспитанные, квалифицированные люди. Просто неприятно на это сейчас смотреть и даже немного обидно – у меня украинская родня, и это вполне приличные люди. Не хочется, чтобы вот такие приезжие их позорили».

              Люди знающие рассказывают, что многие работодатели в ЕС недолюбливают украинцев, потому что те могут сбегать.

              «Если находят где-то оплату выше, они просто разворачиваются и уезжают, не говоря ни слова. С другой стороны, работодателям приходится мириться с украинскими трудовыми мигрантами, потому что их труд намного дешевле, чем граждан Евросоюза», – отмечает специалист.

              Также, по его словам, хозяева «рабовладельческих» фирм зачастую используют ту же Эстонию как «трамплин» для перевозки своего живого товара в другие страны ЕС, где правила трудоустройства иностранцев еще сложнее. «Человека принимают на работу в Эстонии, где это намного проще, а затем компания отправляет его в командировку, например, в Норвегию. Я знаю историю, когда инспекция труда нагрянула на одну небольшую компанию, где работали трудоустроенные по схеме командировки украинцы, и выяснила, что работодатель из Эстонии оформил компанию с нарушениями. Украинцам надели наручники и депортировали их с запретом на въезд на пять лет», – поясняет украинский специалист в сфере рекрутинга Максим Вороненков.

              В Эстонии одним из главных недругов приезжих украинцев считается министр внутренних дел Март Хельме – он же глава праворадикальной Консервативной народной партии. Он уже неоднократно заявлял, что гастарбайтеры представляют опасность для Эстонии и предлагал если уж не совсем закрыть им въезд, то хотя бы ограничить его до крайности.

              Как ни странно, у Хельме нашлись союзники внутри самой Украины.

              Так, в ноябре 2019 года экс-спикер генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин назвал государства Прибалтики в числе стран, которые опасны для поездок украинских граждан. Свой вывод он объяснил тем, что на территории этих стран его соотечественники якобы могут быть похищены российскими спецслужбами. «Страны Балтии – Эстония, Литва и Латвия. Все они продолжают оставаться в зоне геополитических интересов Москвы, и поэтому в каждой из них существует довольно мощная сеть российских спецслужб. Эффективно противодействовать ей местные специалисты просто не способны», – пугает Волошин.

              Украинские гастарбайтеры, конечно, к этому предостережению не прислушались – они продолжают рваться в страны Прибалтики. В самом Евросоюзе эти государства считаются бедными. Но для украинцев и Прибалтика – это тоже часть «благословенной Европы» или, по крайней мере, трамплин на пути туда.


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