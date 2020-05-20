Путин наградил Захарову и Небензю орденами Почета

Глава российского государства Владимир Путин наградил официального представителя МИДа Марию Захарову и постпреда России при ООН Василия Небензю орденами Почета.

Также орденом награжден посол по особым поручениям МИД России Андрей Аветисян, передает ТАСС.

Они награждены за вклад в реализацию внешнеполитического курса страны и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет награжден орденом «За заслуги перед Отечеством II степени». Народные артисты России Борис Щербаков и Владимир Климов, гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов награждены орденами Почета.

Кроме того, медалью Ушакова награждены подданные Великобритании Дарем Дерек Эдвин Джаспер, Лидбеттер Эдвин, Олдройд Гарри, Ревелл Джон, Робинсон Уильям Джеффри, Уилер Реджинальд Чарльз и Хогг Атол. Они награждены за личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях.

Захарова стала директором департамента информации и печати МИД России в 2015 году. Она работает в системе МИДа с 1998 года.

Небензя был назначен постоянным представителем России при ООН и представителем страны в Совбезе ООН в 2017 году. В системе МИДа работает с 1983 года.