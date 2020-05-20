Появилась возможность обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции в Москве онлайн

В Москве появилась возможность обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн, сообщил начальник главного контрольного управления столицы, министр правительства Москвы Евгений Данчиков.

«Для удобства москвичей мы сделали отдельный дополнительный сервис на странице портала mos.ru для того, чтобы они могли быстро обжаловать те штрафы, с которыми они не согласны. В случае, если у них есть неоспоримые доказательства, они смогут оперативно устранить проблему», – передает его слова агентство «Москва».

Он отметил, что у гражданина есть не менее 30 дней на подачу жалобы.

Данчиков добавил, что для удобства сделано подробное описание того, какие действия граждане могут предпринять.

«Если было нарушение на транспорте, если было нарушение масочного режима, если к ним пришел штраф за нарушение условий карантина – это больные COVID-19 или ОРВИ, которые находятся на домашнем лечении, – во всех случаях описано, как действовать, какие необходимы документы, чтобы обжаловать штраф», – сказал он.

Кроме того, по его словам, в ближайшее время будут загружены типовые формы жалоб.

«Чтобы можно было просто поставить свою подпись, внести свои личные данные и направить. Постараемся сделать все формы, которые охватывают все случаи», – объяснил Данчиков.

Он добавил, что также будет возможность обжалования удаленно с помощью средств связи, если у москвича есть желание лично присутствовать при рассмотрении обжалования.

«Единственное, для этого будет необходимо регистрироваться в личном кабинете, поскольку будет обработка персональных данных», – заключил он.