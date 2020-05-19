Лавров выразил уверенность в реализации «Северного потока – 2»

Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что проект «Северный поток – 2» не остановят и реализуют.

«Я не думаю, что проект может быть остановлен. Я убежден, что он будет реализован. В этом заинтересована и Германия, и другие европейские страны, чьи компании участвуют в его реализации», – передает слова Лаврова ТАСС.

Он добавил, что вся Европа в этом заинтересована, так как «Северный поток – 2» будет укреплять европейскую энергетическую безопасность.

«Эксперты – это их мнение – сходятся в том, что практически все варианты разрешения правовой коллизии приведут к удорожанию газа для конечных потребителей, для граждан стран ЕС», – добавил Лавров.

Он призвал не политизировать реализацию проекта, этот вопрос будет решаться в правовом поле, передает РИА «Новости».

«Мы твердо рассчитываем, что он будет решаться в правовой плоскости. Вокруг этого проекта уже было немало существенно политизированных движений. Компания работает в судах, об этом тоже сообщалось. Будет подаваться апелляция и в Германии, и в структурах Евросоюза, Еврокомиссии. Я бы здесь не стал искать какую-то политическую подоплеку в том, что компания собирается делать. Но то, что проекту пытаются активно мешать – это факт», – добавил министр.

Лавров указал, что компания стремится полностью соблюдать правовые нормы, в том числе нормы Евросоюза – даже с учетом их неоднозначности.

Министр также подчеркнул, что ситуация вокруг «Северного потока – 2» не повлияет на отношения с Данией.

«Эти отношения давно находятся в том состоянии, в котором они пребывают. Какого-либо изменения в нашем подходе к отношениям с Копенгагеном в связи с ситуацией вокруг «Северного потока – 2» я не вижу», – сказал Лавров.

Он добавил, что Москва готова говорить с Копенгагеном «откровенно по любым вопросам».

«Готовы предъявлять свои интересы, свои озабоченности по поводу тех событий, на которые датское правительство оказывает влияние», – указал Лавров.

По его словам, Москва также не будет пытаться влиять на Германию в вопросе «Северного потока – 2».

«Вы знаете, это решение Германии, в рамках которого необходимо учитывать и интересы немецкого государства, немецкого правительства, интересы немецкого бизнеса, и, наверное, необходимо учитывать интересы выполнения тех обязательств, которые существуют в рамках Евросоюза у германской стороны. Я не собирался упоминать об этом вопросе в разговоре с Хайко Маасом, мы по другим темам договорились пообщаться. И уж точно не буду заставлять германское правительство принимать то или иное решение, как пытаются делать наши американские партнеры, в частности в ходе телефонного разговора с Хайко Маасом (госсекретаря) Майка Помпео, о котором Госдепартамент так бравурно сообщил», – сказал Лавров.

Напомним, ранее немецкий регулятор отказался выводить «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Компания Nord Stream 2 объявила, что изучит решение немецкого регулятора, однако подчеркнула, что это не отразится на завершении строительства «Северного потока – 2».