Следующий после снятого с эфира выпуск «Бесогон ТВ» решили выпустить только в Сети

Режиссер Никита Михалков анонсировал выпуск новой передачи «Бесогон ТВ», он планирует посвятить его телеведущему Владимиру Познеру, реакции на предыдущий выпуск и доносам «37-го года».

Михалков записал для своего YouTube-канала анонс новой передачи, где напомнил, что предыдущий ролик собрал более 7 млн просмотров.

«Это (количество просмотров) дало мне импульс к тому, чтобы не останавливать нашу работу. 22 мая мы представим вашему вниманию новую нашу программу, тоже в интернете. Она будет называться «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и гуси-лебеди», – сказал автор программы.

В описании к анонсу сообщается, что в новой передаче Михалков будет говорить о том, кто и как отреагировал на предыдущий выпуск передачи.

Он также добавил, что его желание «разобраться в происходящем» и «проанализировать» факты многие склонны считать конспирологией. Также ролик будет посвящен «доносам 37-го года», которые «актуальны именно для либеральной интеллигенции».

Ранее с эфира «России 24» сняли выпуск передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ». В том выпуске Михалков рассказывал о проекте американского бизнесмена Билла Гейтса по «чипированию» людей для контроля и «сокращения человечества». Режиссер обратил внимание на номер патента одного из изобретений компании Гейтса ­Microsoft – 060606.