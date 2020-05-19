В России решили разработать безэкипажные суда на основе ГЛОНАСС

Минтранс и Росморечфлот разрабатывают правовые нормы для использования судов без экипажа. Они будут функционировать на основе технологии ГЛОНАСС и российского программного обеспечения, сообщил руководитель Росморречфлота Александр Пошивай.

«Минтранс и Росморречфлот также разрабатывают правовые условия для эксплуатации беспилотных судов на водных путях. Безэкипажные суда будут функционировать на основе технологий ГЛОНАСС, электронная компонентная база, оборудование и программное обеспечение используют преимущественно российские. Сейчас на внутренних водных путях «Администрации «Волго-Балт» с участием ученых Государственного университета морского и речного транспорта имени адмирала С. О. Макарова создается тестовая акватория для проведения испытаний беспилотных судов», – передает ТАСС слова Пошивая.

В Минпромторге отмечали, что для использования судов без экипажа потребуется в первую очередь усовершенствовать Кодекс торгового мореплавания.

Планируемый срок вступления разработанных министерством норм в силу – март 2021 года.

Пошивай добавил, что Росморречфлот рассчитывает, что грузооборот российских портов по итогам 2020 года увеличится.

«Мы очень надеемся на рост грузооборота [по итогам года]. При этом потребности стран и отдельных компаний на фоне пандемии трансформировались, что может привести к изменению структуры грузопотоков. Полагаю, в наименьшей степени пострадают грузопотоки, связанные с ежедневными товарами, – в частности, это сельхозпродукция и продовольствие», – отметил он.

По его словам, доходы судоходства на фоне пандемии коронавируса существенно снизятся по итогам 2020 года.

«Конечно, вызванное пандемией COVID-19 общее торможение темпов мирового экономического развития уже негативно отражается на судоходстве и смежных с ним отраслях - как, впрочем, и на всем транспортном комплексе. Отрасль в текущем году ожидает существенное снижение доходов», – сказал он.

Напомним, в октябре сообщалось, что Средне-Невский судостроительный завод (входит в ОСК) планирует в 2020 году спустить на воду научно-исследовательское судно «Пионер-М» – первое в России с технологией безэкипажного судовождения.