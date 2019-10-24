Определены сроки спуска на воду первого российского безэкипажного судна

Средне-Невский судостроительный завод (входит в ОСК) планирует в 2020 году спустить на воду научно-исследовательское судно «Пионер-М» – первое в России с технологией безэкипажного судовождения, сообщил гендиректор завода Владимир Середохо.

«Мы сделаем корпус, и дальше достройка завершится в Севастополе. Сейчас просто идет окончательное утверждение проекта. Я думаю, что мы его спустим на воду следующей осенью и потом испытания проведем в следующем году. Мы частично здесь проведем, спустим, проверим, а потом переведем его на достройку», – передает ТАСС слова Середохо.

«Пионер-М» создают для океанографических, гидробиологических, гидрохимических, геоморфологических и гидроакустических исследований, а также для водолазных работ. Предполагается, что судно будет находиться в круглогодичной эксплуатации в Черном и Азовском морях.

Напомним, научно-исследовательское судно «Пионер-М» было спроектировано в Севастополе при участии студентов кораблестроительных вузов России.

В мае на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге состоялась закладка судна.