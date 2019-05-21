Исследовательское судно «Пионер-М» заложили в Петербурге

На Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге состоялась закладка научно-исследовательского судна «Пионер-М» проекта 25700.

Проект «Пионер-М» даст новый импульс развитию отраслевой науки и станет примером для новых инженеров, подчеркнул директор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо, передает РИА «Новости».

Отмечается, что «Пионер-М» будет маломерным научно-исследовательским судном катамаранного типа. Корпус судна построят из композитных материалов. «Пионер-М» создают для океанографических, гидробиологических, гидрохимических, геоморфологических и гидроакустических исследований, а также для водолазных работ. Предполагается, что судно будет находиться в круглогодичной эксплуатации в Черном и Азовском морях.

«Судно имеет модульную архитектуру, то есть, по сути говоря, катамаран является неким носителем лабораторий, которые будут выполнены в формате определенного контейнера. Будет возможность при помощи соответствующего оборудования устанавливать и спускать контейнер… Предусматриваются соответствующие помещения для хранения научно-исследовательского оборудования и так далее. Судно обладает достаточно хорошей системой динамического позиционирования, то есть оно может точно зависать над определенной точкой и удерживать эту координату», – отметил вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Дмитрий Колодяжный.

«Пионер-М» планируют построить в декабре 2019 года, однако есть возможность пролонгации контракта до апреля 2020 года. Объемы инвестиций в проект составят 300 млн рублей. Помимо Средне-Невского судостроительного завода, который займется производством композитного корпуса, создание судна будет вестись на заводе «Судокомпозит» в Крыму и на Севастопольском морском заводе, где пройдет финальная сборка.

Водоизмещение «Пионер-М» составит 82 тонны, длина судна – 25,7 метра, ширина – девять метров. Судно сможет преодолевать без дозаправки до 500 миль и работать в автономном режиме шесть суток.

Напомним, научно-исследовательское судно «Пионер-М» было спроектировано в Севастополе при участии студентов кораблестроительных вузов России.