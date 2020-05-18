Памятник Колчаку снесли в Стерлитамаке

Власти башкирского Стерлитамака демонтировали бюст адмирала Александра Колчака, незаконно установленный двумя днями ранее на средства местного предпринимателя, сообщил заммэра города Альберт Шайхутдинов.

Инициатива установки монумента поступила от предпринимателя Тагира Ибрагимова. Бюст был установлен возле входа в торговый дом «Ардо», которым владеет Ибрагимов. Власти города смогли демонтировать ее со второй попытки, в первый раз им помешали жители, вставшие на защиту бюста, пишет издание «Медиакорсеть».

«Возле остановки общественного транспорта «Ардо» один из предпринимателей установил скульптурную композицию. Это вызвало большое число обращений жителей города. Скульптурная композиция была установлена на муниципальной территории без разрешительных документов и согласования с администрацией города», – цитирует РИА «Новости» Шайхутдинова.

По его словам, это является нарушением правил благоустройства. В данный момент скульптурная композиция демонтирована.

Шайхутдинов подчеркнул, что жаловавшихся жителей города возмущал факт установки бюста Колчака.

«Ветераны, честно говоря, приходили и плакали. Их беспокоило, что в годовщину 75-летия Победы при наличии живых красноармейцев в городе установлен памятник руководителю белогвардейского движения», – добавил он.

Напомним, в июле 2017 года мемориальную доску адмиралу Колчаку демонтировали коммунальные службы Санкт-Петербурга. В январе 2017 года Смольнинский суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск горожан и признал незаконным постановление городского правительства об установке мемориальной доски адмиралу Колчаку.

В январе 2018 года неизвестные демонтировали мемориальную доску адмиралу Александру Колчаку в Екатеринбурге, табличка размещалась на доме № 9 по ул. Февральской революции, где находится кафе-музей «Демидов».