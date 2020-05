Разработчик рассказал о создаваемых в России экранопланах

В России создаются несколько экранопланов нового поколения, в том числе «Чайка-2», сообщили в пресс-службе Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева.

«АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» ведет разработки проектов экранопланов нового поколения, в том числе и А-050-742d «Чайка-2». Данный проект экраноплана был представлен на международных выставках. Его технические характеристики в открытом доступе. Вопросы о строительстве экранопланов нового поколения руководство предприятия не комментирует», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

На предприятии рассказали, что, помимо «Чайки-2», ЦКБ выполнило опытно-конструкторскую работу по разработке спасательного экраноплана большего водоизмещения.

Согласно информации на сайте разработчика, экраноплан «Чайка-2» предназначен для перевозки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах, а также для решения специализированных задач МЧС. Обладает амфибийностью и способен выходить на необорудованное побережье с уклоном до 5 градусов. Предусмотрено базирование на воде и на аэродроме 2 класса. Может использоваться в качестве служебно-разъездного, санитарного, транспортного средства, для мониторинга экологического состояния внутренних водных акваторий.

Напомним, ранее американское издание We Are the Mighty написало, что Россия создает нового «морского монстра» – экраноплан А-050, судно на динамической воздушной подушке, которое планируется начать использовать уже в этом году.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД