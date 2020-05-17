Попова оценила возможность курортного сезона в России

Возможность сезона отдыха в России в текущем году можно будет предсказать по динамике распространения коронавируса в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд, пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели», – сказала Попова в интервью каналу «Россия 1».

По ее словам, по итогам проведенного исследования можно будет делать выводы о дальнейшем течении эпидемии в России.

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края планируют с 1 июня возобновить работу санаториев, приостановленную из-за распространения коронавируса.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что курортный сезон в Крыму может не начаться, поскольку существуют серьезные риски.