Участники «Большой перемены» встретились с космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым

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Российским аграриям пообещали мировое лидерство

Россия вернет лидерство в экспорте пшеницы Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Россия вновь может вернуться на пьедестал крупнейшего экспортера пшеницы, обогнав ЕС, США и Канаду. Сбор урожая пшеницы станет вторым после рекордного 2017 года. Даже несмотря на снижение цен, новый сельскохозяйственный год обещает российским аграриям прибыль. Соседней Украине и Евросоюзу повезло значительно меньше.  Подробности...
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Что даст России, Китаю и США лидерство в создании вакцины от коронавируса

В гонке за вакциной от COVID-19 участвует более сотни медицинских центров по всему мируФото: REUTERS/Arnd Wiegmann
Участники околонаучной гонки за право спасти человечество от пандемии COVID-19 ведут себя все более напористо. Так, США обвинили китайских хакеров в попытке украсть американские разработки вакцины. Россия ни с кем не ссорится, но есть надежда на появление нашей вакцины уже к сентябрю. Об успехах заявляли фармацевты в Британии, Германии и Израиле. Какие преимущества получит страна, первая создавшая необходимый сейчас всему миру препарат? Подробности...
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Как устроен подпольный бизнес эпохи карантина и пандемии

Даже такие простые операции, как визит к косметологу, сегодня некоторые совершают подпольноФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Несмотря на завершение общего «единого периода нерабочих дней», в Москве и ряде других регионов сохраняются «временные ограничения функционирования предприятий общественного питания, сферы услуг, торговли, культуры, образования и спорта». Некоторые такие предприятия, вопреки требованиям закона, продолжают работу. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД нашел «нелегалов» и поговорил с ними. Подробности...
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Коронавирус вызвал на Западе колоссальный жилищный кризис

Многие семьи на Западе готовятся к выселению из арендуемого жилищаФото: Jochen Tack/Global Look Press
Коронакризис оказывает все более серьезное воздействие на экономику и быт обычных людей в западных странах. Теперь налицо обрушение системы аренды жилой недвижимости – оставшиеся без работы клерки больше не могут платить собственникам жилья. Это касается и тех, кто взял дома и квартиры в кредит. Почему происходящее выявляет системный кризис всей западной экономики, но Россия в этом смысле выглядит куда лучше? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Неужели мы не доросли до электронного голосования?

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
В Древней Греции голосование осуществлялось с помощью бобов: белый – «за», черный – «против». Использовались и черепки вместо бюллетеней. Слушали бы нашу оппозицию, так бы и возились с черепками по сей день. Подробности...
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Капутобесие

Алексей Алешковский, сценарист
Фашизм вырастает из мистического брака высоколобых идиотов с кровожадными дегенератами. Путь от благородных порывов Майдана до сожжения людей в Одессе и открытия памятников эсэсовцам был недолог. Подробности...
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На пенсию вполне можно жить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Удивительные люди – наши родители. Они сделаны из какого-то другого материала, умеют довольствоваться малым и откладывать на черный день. Пережили и голодные годы, и эпоху тотального дефицита. У них всегда есть запас, и они всегда рассчитывают на себя. Подробности...
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              Участники «Большой перемены» встретились с космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым

              15 мая 2020, 17:07

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              Член отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков встретился со школьниками из республики Коми, встреча в условиях самоизоляции прошла в онлайн-формате.

              Возможность пригласить космонавта в свой класс получил участник конкурса «Большая перемена» Денис Рубцов из города Сыктывкар, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              Рубцов стал победителем  акции «Почему я?», которая проходила в сообществе конкурса социальной сети «ВКонтакте». В рамках акции школьникам предложили рассказать, почему космонавт должен встретиться именно с их классом. Авторы наиболее интересных аргументов смогли пригласить представителя одной из самых необычных профессий в свою школу.

              «Я учусь в 10 классе Физико-математического лицея. Из 22 человек в классе – 19 парней! Нам осталось учиться всего год, и мы всерьез задумываемся о выборе профессии. Я думаю, если встреча с космонавтом произойдет именно в нашем классе, то она будет не только вдохновляющей, но и профориентационной. Ведь мы активно участвуем в олимпиадном движении по физике, математике и биологии. Также многие из нас довольно спортивные. Поэтому я уверен, что кто-нибудь после этой встречи твердо решит стать космонавтом и будет двигаться к намеченной цели», – написал Денис Рубцов.

              Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что для него встреча с участниками конкурса «Большая перемена» – это возможность поделиться профессиональным опытом и пообщаться с будущими коллегами. Школьники задавали космонавту самые разные вопросы: почему он выбрал эту профессию, как проходит подготовка к полету, как устроен ракетный двигатель и какими качествами должен обладать будущий космонавт. «Огромную роль играет готовность много учиться, постоянно заниматься самостоятельной работой, получать знания по самым разным темам. В космосе нет времени на раскачку – работа начинается с первого дня. Поэтому, готовиться на земле надо «на отлично», – отметил Сергей Кудь-Сверчков.

              Ребята подарили космонавту коллаж с фотографией 10 класса физико-математического лицея и пожеланиями успехов, который предложили взять с собой в полет, чтобы их общая фотография побывала в космосе.

              Координатор проекта «Большая Перемена» Наталия Мандрова отметила, что одна из целей конкурса – дать возможность школьникам самим формировать среду в своих учебных заведениях.

              «Это действительно серьезный поступок – выиграть для своего класса встречу с космонавтом – представителем, пожалуй, одной из самых героических профессий. Мы хотим, чтобы каждый подросток понимал, что от него многое зависит, и именно он может сделать для своей школы, своих одноклассников и учителей что-то по-настоящему важное. В финале конкурса «Большая перемена» школьники будут участвовать вместе со своими любимыми педагогами. Кроме того, ребята могут номинировать на конкурс свое учебное заведение. Это может быть не школа, а кружок или спортивная секция. То учебное заведение, в которое ребенок идет с удовольствием, что и подтверждается его выбором. Финалисты этой конкурсной программы получат денежные гранты по 2 миллиона рублей», – отметила Мандрова.

              При этом, по словам координатора конкурса, решение, на что будут потрачены деньги – переоборудование столовой, организация зоны отдыха, современной библиотеки или спортивной площадки – администрация будет принимать вместе с победителями.

              В течение «космического» месяца в сообществе «Большая перемена» проводились онлайн-лектории с участием космонавтов, профессионалы отрасли делились с ребятами лайфхаками жизни в самоизоляции и рассказывали о космических технологиях, а сами школьники участвовали в тематических челленджах. Мероприятия прошли при поддержке госкорпорации «Роскосмос».

              Конкурс «Большая перемена» - это возможности для образования, развития и коммуникации всех учеников 8-10 классов. Регистрация участников открыта на сайте БольшаяПеремена.онлайн до 23 июня.

              Цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главным критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.

              Конкурс проходит по девяти тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном»), искусство и творчество («Я творю»), экология («Сохраняй природу»), среда обитания («Меняй мир вокруг»), здоровый образ жизни («Будь здоров»), наука и технологии («Создавай будущее»), добро («Делай добро»), путешествия и туризм («Познавай Россию»), историческая память («Помни»).

              Дистанционный этап конкурса «Большая перемена» проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. 31 марта, стартовал первый этап конкурса – тестирования. При этом присоединиться к конкурсу школьники могут по 23 июня, все задания будут доступны. После конкурсантов ждет мотивационное задание и работа с кейсами, где вместе со школьниками участие смогут принять их любимые педагоги, а затем – очные соревнования и финал, который состоится в октябре.

              В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями станут 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников. Всего с 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных испытаний, а финал состоится в октябре 2020 года.

              Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 млн рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

              Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

              Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 млн рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

              Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

              Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк России, Mail.ru Group. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения и Федерального агентства по делам молодежи.


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