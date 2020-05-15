Попова попросила Путина не прекращать строительство медцентров в регионах

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила президента Владимира Путина не останавливать строительство модульных медицинских центров для пациентов с коронавирусом в российских регионах.

«Я бы хотела попросить Владимира Владимировича, если можно, чтобы это не останавливалось, чтобы эта работа была продолжена. У нас большое количество городов больших и малых, которые испытают острейшую потребность вот в таких модульных инфекционных стационарах», – сказала Попова на совещании с участием главы государства об открытии медцентров Минобороны в регионах, передает ТАСС.

Попова также подчеркнула, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизируется, но расслабляться пока нельзя.

«Ситуация, видимо, стабилизируется в стране, но вместе с тем сегодня успокаиваться и ослаблять все режимы одномоментно нельзя, вы об этом уже неоднократно говорили. У нас впереди еще лето, дальше осень. А дальше – грипп, дальше, возможно, микст-инфекция. Поэтому совершенно безусловно: то, что сегодня представлено, будет обязательно востребовано для сохранения здоровья населения Российской Федерации, наших граждан», – сказала она.

Со своей стороны Путин поручил правительству и Минобороны подумать над возможностью распространения практики быстрого возведения медицинских центров по всей стране.

«Военно-строительный комплекс Министерства обороны освоил технологию быстрого возведения типовых капитальных медицинских центров вместимостью от 60 до 200 коек. … Я прошу правительство совместно с Министерством обороны рассмотреть возможность распространения подобной практики, более того, нужно поделиться с регионами технологиями, опытом, чтобы они могли самостоятельно возводить такие по сути универсальные центры в кратчайшие сроки», – заявил глава государства.

Ранее в пятницу президент сообщил, что Минобороны создало 16 медцентров за два месяца, хотя в это даже не верилось. Президент подчеркнул, что медцентры «были возведены в беспрецедентно короткие сроки и с хорошим качеством, на совесть».

Также Путин жестко раскритиковал регионы за ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными коронавирусом.