Москва отреагировала на критику президента Латвии в адрес отмечавших 9 Мая

Посольство России в Латвии подвергло критике высказывания президента Латвии Эгилса Левитса о неприемлемости отмечать День Победы над нацизмом 9 мая.

«После скандально известной забегаловки «Куриньш», где посетителей на входе делят на «своих» и «чужих», может привидеться разное, например, что 9 мая в Латвии не отмечают, что многие жители Латвийской Республики не являются патриотами своей страны. Это все особенности местной «националистической кухни», – отметило диппредставительство в Facebook.

Посольство имеет в виду случай, когда администрация кафе, расположенного в латвийском городе-курорте Юрмале, отказалась обслужить в День Победы 9 мая посетителей с георгиевскими ленточками.

В свою очередь депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков отметил, что в компетенцию президента не входит «определять, кто является патриотом страны, а кто нет».

«Каждый житель страны, вне зависимости от степени и глубины своего личного патриотизма, сам имеет право выбирать список отмечаемых им праздников. Наверное, так должно было быть написано в преамбуле здорового государства», – указал политик в Facebook.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс усомнился в патриотизме граждан, отмечающих День Победы над нацизмом 9 мая. Президент призвал желающих почтить память погибших во Второй мировой войне делать это 8 мая и 11 ноября, в День Лачплесиса (день памяти героев, погибших при освобождении Латвии от германских войск в 1919 году).

Напомним, на Западе принято считать победным днем 8 мая, в то время как в большинстве стран Восточной Европы и постсоветского пространства – 9-е число. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в разных странах День Победы отмечают в разные даты.

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