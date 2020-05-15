Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» в ходе торгов в пятницу утром снижался на 20 копеек – до 73,28 рубля, курс евро опустился на 22 копейки – до 79,14 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 32,34 доллара за баррель, передает РИА «Новости».