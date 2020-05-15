Число нарушителей масочного режима в Москве снизилось до минимума

Количество посетителей московских магазинов без масок и перчаток с 11 по 14 мая снизилось с 28% до 3%, сообщил первый замруководителя аппарата мэра столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Если 11 мая средства индивидуальной защиты носили около 72% покупателей в магазинах Москвы, то 14 мая их число возросло до 97%. Нарушения масочного и перчаточного режима в предприятиях торговли столицы – единичны», – сказал Немерюк, передает ТАСС.

По его словам, среди нарушителей более 16% посетителей столичных магазинов приходят за покупками в масках, но без перчаток, а около 2% покупателей – в перчатках, но без масок.

В Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте сделали обязательным с 12 мая. Власти столицы разъяснили штрафы за нарушение «масочно-перчаточного» режима. На всех станциях московского метрополитена запустили продажу масок и перчаток.

Сообщалось, что большинство россиян намерены строго соблюдать масочно-перчаточный режим при снятии ограничительных мер из-за коронавируса.