ФСБ пришла с обысками в здание правительства Пензенской области

Сотрудники ФСБ проводят следственные действия в правительстве Пензенской области, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В правительстве Пензенской области сотрудники ФСБ проводят следственные действия, в том числе обыски и выемку документов в рамках уголовного дела», – сказал ТАСС источник.