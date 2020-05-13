На поддержку россиян выделено 300 млрд рублей сверх средств бюджета

Около 300 млрд рублей сверх предусмотренных выделяется на поддержку населения, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Хочу сказать четко, чтобы всем было понятно, что это дополнительные ресурсы, которые выделяются на эти цели. То есть они никаким образом не повлияют на ранее обозначенные социальные гарантии, которые предусмотрены были в федеральном бюджете. То есть на сегодняшний день весь ресурс, который направляется, если мы посмотрим совокупный объем дополнительных ресурсов, которые на эти цели направляется, дополнительно это порядка 300 млрд рублей, они все выделяются сверх первоначально определенных законом о бюджете ресурсов», – заявил Котяков в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

Он отметил, что все выплаты, предусмотренные в федеральном бюджете, перечислят своевременно, по графику, составленному еще до ситуации с коронавирусом.

Министр добавил, что озвученные президентом Владимиром Путиным выплаты семьям с детьми являются дополнением к ранее предусмотренным мерам, передает ТАСС.

11 мая Путин объявил о постепенном выходе России из режима самоизоляции и завершении периода нерабочих дней. Также глава государства анонсировал беспрецедентные меры, направленные на финансовую поддержку семьей с детьми и особенно сильно пострадавшие отрасли экономики.

Большинство россиян, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили предложенные главой государства меры по поддержке населения.