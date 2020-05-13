Россия приветствовала решение Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу нефти

Россия приветствует решение Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу нефти в июне для ускорения восстановления баланса на рынке сырья, заявили в пресс-службе Минэнерго.

«Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел телефонный разговор с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абдулазизом бен Сальманом», – говорится в сообщении на сайте Минэнерго.

По итогам переговоров стороны отметили, что Россия и Саудовская Аравия твердо привержены достижению рыночной стабильности и ускорению восстановления баланса на нефтяном рынке. Кроме того, стороны уверены, что их партнеры по ОПЕК+ также поддерживают эти цели и будут соблюдать положения соглашения ОПЕК+. Новак и бен Сальман особо обратили внимание на усилия ответственных мировых производителей, которые добровольно скорректировали свое производство из чувства общей ответственности за ситуацию на рынке.

«Россия и Саудовская Аравия довольны появившимися признаками улучшения экономических и рыночных показателей, особенно роста спроса на нефть и ослабления обеспокоенности по поводу ограниченности нефтяных хранилищ, в то время как различные страны по всему миру начинают выходить из режимов жестких ограничений», – добавили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, Новак приветствовал дополнительные добровольные существенные сокращения производства, сделанные Саудовской Аравией, и шаги, предпринятые Объединенными Арабскими Эмиратами и Кувейтом для поддержки усилий Саудовской Аравии. По словам министра, эти меры являются свидетельством решительных действий, которые высоко приветствуются и необходимы для ускорения процесса восстановления баланса на нефтяном рынке.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, нефтяной обвал вкупе с карантином вынудили Саудовскую Аравию пойти на болезненное повышение налогов и отказаться от социальной поддержки населения, а амбициозные планы королевства по снижению от нефтяной зависимости были бессрочно отложены.