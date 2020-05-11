Посольство России в Чехии попросило полицейской охраны для дипломата

Российское посольство в Праге попросило чешскую сторону предоставить полицейскую охрану сотруднику дипмиссии, против которого выдвинули ложные обвинения в якобы подготовке покушения на местных политиков.

«В связи с продолжающейся в Чехии антироссийской информационной кампанией заявляем, что ложные и бездоказательные обвинения (со ссылкой на местные спецслужбы) в адрес сотрудника посольства России в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков российской стороной были неоднократно и однозначно опровергнуты как в Москве, так и в Праге», – говорится в заявлении посольства в Facebook.

В заявлении посольство сообщает, что в соответствии со статьей 29 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года обратилось в МИД Чехии «с просьбой предпринять все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство своего сотрудника».

«Из-за развернутой чешскими СМИ персональной травли российского дипломата в его адрес начали поступать угрозы. Посольство в этой связи также вынуждено обратиться к чешской стороне за предоставлением сотруднику дипмиссии полицейской охраны», – говорится в заявлении.

Ранее глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявила, что материал пражского издания Seznam о якобы доставившем в Прагу яд российском дипломате является чистой провокацией.

До этого сетевое издание Seznam опубликовало материал, в котором корреспондент, как утверждается, беседует с главой диппредставительства одного из российских федеральных агентств в Праге. По версии издания, россиянин якобы привез в Чехию смертельный яд рицин. Сам «Андрей К.» заявил изданию, что «это должно быть какая-то ошибка» и он вез «дезинфекцию и конфеты».