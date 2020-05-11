ЕС призвали готовиться к возможной второй волне коронавируса

Страны Евросоюза предупредили о возможном начале второй волны распространения коронавируса и призвали готовиться к такому развитию событий, заявил представитель Еврокомиссии.

«В соответствии с результатами последней оценки рисков, страны-члены должны готовиться ко второй волне», – цитирует ТАСС представителя ЕК.

Ранее глава берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что человечество может столкнуться с новыми волнами коронавируса.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщил, что возникновение второй волны распространения коронавируса вероятно этой осенью. Роспотребнадзор также отметил, что есть высокая вероятность того, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного света частота инфицирования коронавирусом пойдет на спад.

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