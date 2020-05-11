Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова

Защита экс-депутата заксобрания Красноярского края, бизнесмена и политика Анатолия Быкова, который находится под арестом по позрению в организации двойного убийства в 1994 году, подала апелляцию на избранную судом меру пресечения, сообщил адвокат бизнесмена Алексей Прохоров.

«Апелляционная жалоба направлена в адрес Свердловского районного суда, потому что она подается в коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда через суд первой инстанции. Я полагаю, завтра-послезавтра она будет получена адресатами», – цитирует ТАСС адвоката.

Напомним, Быков был задержан по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году. Свердловский районный суд отправил Быкова под арест до 4 июля 2020 года.