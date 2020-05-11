Появились сообщения о ракетном ударе Ирана по своему же катеру

В результате инцидента с большим ракетным катером «Кенарак» на учениях ВМС Ирана в Оманском заливе один человек погиб и несколько пострадали, сообщают иранские СМИ.

Учения проходили у берегов иранского города Джаск в провинции Хормозган, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV и IRINN.

Специалисты анализируют масштабы случившегося, передает ТАСС со ссылкой на Fars.

Al Arabiya утверждает, что катер по ошибке был поражен ракетой, выпущенной с иранского фрегата «Ямаран».

При этом журналистка Джойс Карам разместила данные о 40 пропавших без вести моряках, передает РЕН ТВ.

По данным Al Jazeera, десятки военных могли погибнуть.

По одной из версий, корабль мог быть атакован крылатой ракетой C-802 Noor.