Кадыров объявил об ослаблении ограничений после войны с «невидимым врагом»

Борьба с коронавирусом – это «война» с «невидимым врагом», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, который объявил об ослаблении ограничений, введенных из-за COVID-19.

В субботу Кадыров сообщил, что ослабление ограничений самоизоляции вступает в силу с начала следующей недели, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «знает, когда нужно принимать жесткие меры, а когда смягчать». По словам главы региона, «это была война, враг был невидим, многие не верили, что болезнь вообще существует».

В связи с этим Кадырову «пришлось принимать меры», объяснять жителям, что необходимо «сидеть дома». При этом «никакой жесткости не было», жителей Чечни «просили, молили», им «объясняли, что если требования будут нарушены, будут последствия».

Глава Чечни также указал, что «начали распространять сплетни», когда появились «мигалки» на улицах». Кадыров отметил, что в Иордании, где «вывели военных», «наименьшее количество зараженных и смертей».

В итоге целесообразность принятых мер признали даже те, кто упрекал его, заявил Кадыров, подчеркнув, что «ни одного человека не обидели».

Он сообщил, что «более 400 тыс. семей получили продукты питания, около 30 тыс. человек получили денежную помощь, каждый день в период самоизоляции несколько тысяч семей получали помощь и поддержку».

В Чечне, по данным регионального минздрава, 733 вирус-положительных, из них 369 выписаны с выздоровлением, восемь скончались.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в Чеченской Республике работа по предотвращению распространения коронавируса организована должным образом.