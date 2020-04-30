Путин оценил меры по борьбе с коронавирусом в Чечне

Президент Владимир Путин высказался о мерах по борьбе с коронавирусом, принятых в Республике Чечня.

«Я знаю, что в Чеченской Республике работа организована должны образом, Рамзан Ахматович (глава Чечни Кадыров) уделяет этому очень много внимания лично», – заявил президент на онлайн-конференции с участниками общероссийской акции «Мы вместе», передает ТАСС.

По словам главы государства, он недавно беседовал с Кадыровым по телефону, тот доложил ему о ситуации в республике.

Также президент обратил внимание на деятельность общественных организаций и жителей региона.

«То, что общественные организации, все жители республики помогают, поддерживают органы власти, подставляют плечо конкретным людям, – это чрезвычайно важная вещь», – сказал он, и выразил благодарность за такую деятельность.

«Наши волонтеры-медики оперативно обрабатывают заявки на закупку лекарств и выезжают на дом. Был у нас такой случай: к нам обратился пожилой человек, астматик, у которого произошел приступ, волонтеры оперативно обработали заявку, купили необходимые лекарства и выехали за 30 км от города», – сообщила Путину представитель чеченского штаба «Мы вместе».

Также бороться с коронвирусом в регионе помогают многие предприятия и даже модные дома.

«Также в республике с нами работают разные компании, благотворительные организации, например, модный дом «Фирдаус» сшил для населения нашей республики 900 тыс. масок», – пояснила представитель штаба.

В среду глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что необходимо усилить меры контроля за передвижением населения, так как многие жители республики не соблюдают режим самоизоляции.

До этого Кадыров поручил рассмотреть возможность поэтапного снятия незначительных ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.