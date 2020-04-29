Кадыров поручил усилить контроль за передвижениями

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что необходимо усилить меры контроля за передвижением населения, так как многие жители республики не соблюдают режим самоизоляции.

«Наблюдения показывают, что многие жители городов и сел Чеченской Республики не соблюдают режим самоизоляции, позволяют детям выходить на улицу и контактировать со сверстниками. Такое нас не устраивает! В этом я вижу возможность распространения коронавирусной инфекции. Поручил членам Оперативного штаба по противодействию COVID-19 усилить меры контроля передвижения населения», – написал Кадыров в Telegram.

Он добавил, что две вспышки в селениях Новые Атаги и Гойты удалось локализовать.

«Все новые зараженные – приехавшие из стран или регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой», – сообщил Кадыров.

Между тем, ранее Кадыров поручил рассмотреть возможность поэтапного снятия незначительных ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.