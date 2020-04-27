Кадыров дал поручение о поэтапном снятии ограничительных мер

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поручил рассмотреть возможность поэтапного снятия незначительных ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.

«В ходе заседания поручил дорогому брату, руководителю оперштаба Магомеду Даудову рассмотреть возможность поэтапного снятия незначительных ограничительных мер. Если позволяет эпидемиологическая обстановка, можно постепенно открывать мелкие субъекты бизнеса – маленькие магазины, техстанции, заправки, в которых задействовано минимальное количество персонала», – написал Кадыров в своем Instagram.

Он также подчеркнул, что ограничительные меры, введенные в Чечне, полностью оправдывают себя.

«Появилась небольшая положительная динамика – понизилась агрессивность вируса, 62% зараженных бессимптомно переносят заболевание. Это не может не радовать», – написал он.

По словам Кадырова, в регионе 409 инфицированных коронавирусом, 23 человека выписаны из больниц, семеро подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, что еще неделю назад Кадыров, получив просьбу разрешить работу парикмахерских, побрился наголо и призвал других мужчин последовать его примеру, оставив салоны красоты и парикмахерские закрытыми из-за коронавируса.

После этого блогеры и известные люди присоединились к флешмобу, запущенному главой Чечни.